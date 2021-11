Alors que Sledgehammer Games vient de sortir il y a quelques jours son dernier titre de la série des Call Of Duty, à savoir Vanguard, c’est au tour d’Electronic Arts de sortir son nouvel opus, Battlefield 2042. Mais que vaut ce nouveau titre qui est déjà pas mal critiqué par la presse et pourtant très attendu des joueurs ?

Trois ans après la sortie de Battlefield V, le titre développé par DICE et éditée par Electronic Arts fait son grand retour. Nous l’avons testé avant sa sortie officielle, on vous dit tout !

La première chose qui nous a étrangement surpris, c’est l’absence d’un mode solo totalement inexistant dans Battlefield 2042. Si les développeurs ont tout donné dans le mode multijoueurs, on aurait toutefois apprécié de pouvoir jouer à des campagnes solo.

Côté scénario, on aurait toutefois apprécié avoir un peu plus de détails sur l’origine de cette guéguerre. En gros, nous sommes plongés dans le monde de 2042 et nous devons faire face à un chaos à la suite d’une pénurie de nourriture, d’énergie et d’eau potable. Face à l’effondrement de plusieurs dizaines de nations, deux d’entre elles, les États-Unis et la Russie se livrent une guerre sans merci pour puiser dans les dernières ressources. Ces deux nations qui n’hésitent pas à faire appels aux « Sans-patrie », les soldats des nations disparues.

Battlefield 2042 Battlefield 2042 Battlefield 2042

De grosses cartes et des combats intenses

Dans ce nouvel opus, trois modes seront proposés aux joueurs, à savoir les modes : All-Out Warfare, Battlefield Hazard Zone et le Battlefield Portal.

All-Out Warfare

Dans la première expérience, les joueurs seront répartis sur d’immenses cartes de combat. Jusqu’à 128 joueurs pourront ainsi se battre en crossplay (nouvelles consoles et PC) sur les plus grandes cartes jamais créées par la franchise. Le mode All-Out Warfare est une version nouvelle génération des modes Conquêtes et Percée.

Autant vous dire que dans ce mode, les parties ne sont pas de tout repos et il vous faudra marcher parfois un bon nombre de kilomètres pour venir en aide à vos alliés pris sous les feux ennemis. Tous comme dans les opus précédents, dans Battlefield 2042 il vous sera possible de vous déplacer sur terre, en mer et dans les airs grâce à de nombreux véhicules dispersés sur l’ensemble de ces gigantesques cartes. Attention toutefois à votre couverture puisqu’on sait qu’en véhicule, vous êtes toujours plus repérable que lorsque vous êtes à pied.

Battlefield Hazard Zone

Dans ce mode, l’expérience et la survie primeront sur votre escouade, combinant une action à coupler le souffle et le meilleur du bas à sable à la Battlefield.

Vous faites donc ainsi partie d’une escouade de quatre membres chargée de localiser et de récupérer des données critiques dispersées sur la carte. Mais votre mission sera fortement compromise car vous n’êtes bien évidemment pas la seule équipe sur ces champs de bataille, ces dernières ayant le même objectif que vous.

Battlefield Portal

C’est l’un des gros atouts de ce nouvel opus qui pourront customiser leurs batailles en créant des expériences uniques avec les autres joueurs. Cet éditeur de jeu sera l’outil par excellence pour modifier vos différents modes de jeu tout en y apportant vos contraintes et vos conditions.



Il sera par exemple possible de modifier les règles de jeu, de changer le climat, de choisir où vous souhaiter faire réapparaître les joueurs et de modifier tout un tas d’options présentes sur les cartes en définissant de nouveaux paramètres. Autant vous dire tout de suite que les développeurs ont principalement tout misé sur ce mode d’édition qui devrait ravir la communauté de joueurs.

Battlefield 2042 Battlefield 2042 Battlefield 2042

Graphismes et Gameplay

Dans Battlefield 2042, les développeurs se sont rapprochés au maximum de la réalité, créant d’immenses zones où le réalisme a été poussé jusque dans le moindre détail. Les zones sont vivantes et dynamiques. A cela s’ajoute les conditions météorologiques qui donnent une vraie immersion de jeu. Les joueurs peuvent détruite tous les éléments présents sur les cartes.

Des tornades viendront semer la bataille sur plusieurs cartes de Battlefield 2042. Si vous vous trouvez trop près de ces dernières, votre joueur pourra alors être éjecté sur une autre zone de la map. La balle est désormais dans votre camps pour choisir si vous souhaitez user des atouts des tornades dans ces combats intenses.

La prise en main se fait très rapidement aussi bien sur manette que sur clavier souris. Là encore, il vous est possible de customiser vos touches grâce à un large choix de raccourcis qui amélioreront considérablement votre gameplay.

Battlefield 2042 dont l’accès anticipé pour les acheteurs des éditions gold et ultimate, se fera dès le 12 novembre, il faudra patienter jusqu’au 19 novembre pour la sortie mondiale.

Pour terminer

Battlefield 2042 a réussi son pari de proposer un contenu colossal pour sa partie multijoueurs avec de nombreux modes de jeux, de gros champs de bataille pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs. Le jeu se démarque également avec des graphismes à couper le souffle et une immersion bien réussie. Le titre perd toutefois toute sa crédibilité car il n’offre aucune campagne solo pour les joueurs qui préfèrent se battre contre l’IA.

On notera également un petit soucis de visée qui peut rester imprécis sur des ennemis présents à une certaine distance.

Par Jérémy Renard