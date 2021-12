Le candidat à la présidentielle de 2022 avait initialement prévu son premier meeting au Zénith de Paris mais ce dernier étant trop petit, les organisateurs ont été contraints de le déplacer au Parc des Expositions de Villepinte.

Ce mercredi, en fin d’après-midi, Eric Zemmour a annoncé que son meeting aura finalement lieu au Parc des Expositions de Villepinte, dimanche prochain.

L’ancien journaliste qui a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022 ce mardi 30 novembre, a déclaré au micro de BFMTV qu’il cherchait une salle plus grande que le Zénith de Paris pour son tout premier grand meeting en tant que candidat.

« C’est possible que le Zénith soit annulé pour une salle plus grande » a-t-il déclaré avant d’ajouter « On a 15.000 demandes pour 6.000 places. ». Finalement, les organisateurs sont parvenus à trouver une salle plus grande, au Parc des Expositions de Villepinte comme en témoigne le tweet d’Eric Zemmour, ce mercredi.

« Quelle bonne nouvelle ! Vous êtes tellement nombreux à vouloir assister au meeting de ce dimanche 5 décembre que nous le déplaçons du Zénith de Paris au Parc des Expositions de Villepinte. » a tweeté ce dernier.

Ce meeting d’Eric Zemmour est très attendu par ses électeurs. Un meeting dans lequel ce dernier devrait donner d’avantage de précisions sur son programme qu’il pourra mettre en avant ce dimanche.

