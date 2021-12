Sorti ce vendredi 3 décembre, ce nouveau « party game » disponible sur Nintendo Switch va faire travailler vos méninges jusqu’à 4 joueurs. Nous l’avons testé.

Qui a toujours rêvé de mettre à profit ces connaissance à travers un jeu vidéo ? Avec Cérébrale Académie : bataille des méninges, votre rêve devient désormais réalité.

Dans ce nouveau titre jouable jusqu’à 4 personnes, les joueurs vont pouvoir faire travailler leurs méninges sur cinq catégories différentes, à savoir l’identification, la mémoire, l’analyse, les maths ou encore la perception.

Parmi les exercices que vous allez pouvoir réaliser : éclater des ballons par ordre croissant (du plus petit au plus grand), identifier un animal flou qui devient progressivement plus net ou encore de nombreux autres jeux comme guider un train jusqu’à son arrivée en adaptant les bonnes rails, et tout cela en un minimum de temps.

Cérébrale Académie : bataille des méninges Cérébrale Académie : bataille des méninges Cérébrale Académie : bataille des méninges

Adapter votre niveau de difficulté

Si le menu reste très sommaire, le contenu de Cérébrale Académie : bataille des méninges est plutôt conséquent. D’autant plus qu’il est accessible à toute la famille. En effet, avant de pouvoir jouer, vous allez devoir choisir le nombre de joueurs et le niveau de difficulté que vous souhaitez. Vous pourrez par exemple vous affronter avec votre petit frère âgé de 5 ans même si vous avez le double de son âge en spécifiant le niveau de difficulté. Les défis à résoudre seront identiques mais seront plus complexes suivant le niveau de difficulté choisi.

Au fur et à mesure que vous répondez aux questions du Pr Neurone, votre personnage progressera en direction de l’arrivée. Le Pr Neurone vous attribuera ensuite un Score Cérébral en fonction de vos performances. Plus votre score est élevé et plus ce dernier vous permettra d’acquérir des pièces en jeu qui seront nécessaires pour déverrouiller des costumes pour votre avatar.

Une palette de skins vous sera proposé, vous permettant ainsi de vous grimer en chat ou en épis de maïs.

Des graphismes sommaires

Dans cet opus, il vous sera également possible de comparer votre puissance mentale à celle des joueurs du monde entier, grâce au mode Bataille Fantôme qui vous permettra ainsi d’affronter les données des autres utilisateurs.

Bon il est évident qu’on ne s’intéressera pas longtemps à l’aspect graphique de ce jeu qui aurait toutefois pu faire un effort sur le background de son contenu. En effet, celui manque cruellement de dynamisme et de couleurs que l’on retrouve systématiquement pour chaque défis.

Il en est de même pour la partie son du jeu qui n’offre pas vraiment d’enthousiasme, avec une rythmique entêtante qui parfois jouer sur notre concentration.

Cérébrale Académie : bataille des méninges Cérébrale Académie : bataille des méninges Cérébrale Académie : bataille des méninges

Pour terminer

Le jeu Cérébrale Académie : bataille des méninges s’adresse principalement aux jeunes qui veulent pouvoir s’amuser tout en faisant travailler leurs méninges. Le titre reste toutefois très répétitif sur du long terme et risque de terminer rapidement dans un fond de placard à moins que celui-ci ne propose plus tard un DLC.



Le titre reste toutefois une bonne réussite pour mettre son cerveau à l’épreuve et augmenter ainsi son score cérébrale.

Le jeu Cérébrale Académie est uniquement disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 décembre dernier.

Par Jérémy Renard