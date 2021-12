Le sapin d’une hauteur de quinze mètre a été volontairement incendié ce mercredi 8 décembre. L’auteur de l’incendie a été arrêté puis placé en garde à vue.

Le célèbre sapin de noël qui avait été inauguré il y a quelques jours devant les locaux de la chaîne Fox News, a pris feu ce mercredi 8 décembre. Selon les médias américains, l’incendie qui a été volontairement allumé par un homme, n’a fait aucune victime.

Le sapin géant de quinze mètres de haut, avait été officiellement inauguré lors de l’émission spéciale « All-American » de Fox News, ce dimanche. Selon NBC News, un homme âgé de 49 ans a été interpellé juste après les faits.

Ce grand sapin était orné de 10.000 décorations et 100.000 lumières. Vingt-et-une heures de travail ont été nécessaires pour la réalisation de ce sapin de noël qui n’est toutefois pas comparable au sapin situé au Rockefeller Center, qui mesure en moyenne entre 23 et 27 mètres et qui est devenu le symbole de New-York durant les fêtes de Noël.

Par Jérémy Renard