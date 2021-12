Près d’un an après la disparition de la jeune infirmière de 33 ans, disparue à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, l’enquête se poursuit. La compagne actuelle de Cédric Jubillar a été interpellée et sa garde à vue prolongée.

Elle avait disparu à Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021. Delphine Jubillar n’avait depuis plus donné aucun signe de vie. Son mari, Cédric Jubillar qui est suspecté du meurtre de la jeune infirmière, est incarcéré depuis le mois de juin 2021 après avoir été mis en examen.

Ce dernier qui continue de nier les faits, avait demandé à plusieurs reprises sa remise en liberté, une demande qui a été refusée par la cour d’appel de Toulouse à trois reprises.

La nouvelle compagne de Cédric Jubillar placée en garde à vue

On apprend ce mercredi, via nos confrères de France Info que la compagne actuelle de Cédric Jubillar a été interpellée ce matin puis placée en garde à vue dans le cadre de cette affaire, pour « recel de cadavre ». De son côté, France Bleu rappelle que la nouvelle compagne du mari de Delphine, ne connaissait pas la jeune infirmière de 33 ans qui aurait quitté le domicile familial au cours de la nuit comme l’affirme son mari, Cédric, qui continue de clamer son innocence. La nouvelle compagne de Cédric « affiche un soutien inébranlable à Cédric Jubillar et promet qu’elle sera avec lui jusqu’au bout dans cette affaire. Elle ne communique avec lui que par courrier puisque Cédric est à l’isolement » comme le précisent nos confrères.

Ce jeudi, CNews rapporte que la garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubillar a été prolongée de 24 heures.

Cédric Jubillar a quant à lui été auditionné le 3 décembre dernier par deux juges d’instruction à Toulouse.

