L’eau et la poussière ne sont que quelques-uns des éléments nocifs qui pourraient détruire les modèles de téléphones ou de tablettes les plus chers. Si vous avez déjà trébuché et regardé, impuissant, votre téléphone tomber au sol, vous savez déjà à quel point il est important de protéger vos appareils.

Des housses légères et minces aux étuis robustes qui offrent le plus de protection, notre guide sur 3 parties vous aidera à sélectionner une housse qui correspond parfaitement à votre style de vie.

Meilleur prix

Vous trouverez rarement le meilleur prix pour un étui sur le site Web du fabricant de l’étui, le site Web du fabricant de l’appareil ou le site Web de l’opérateur téléphonique. Les prix recommandés sont souvent réduits. Lorsque vous identifiez la coque de téléphone que vous souhaitez, effectuez une recherche comparative en ligne. Les magasins en ligne sont souvent les endroits les moins chers pour faire du shopping.

Il convient de mentionner que certains fabricants de sacs offriront une garantie à vie, mais uniquement si vous achetez directement auprès du fabricant.

Faites des recherches

Lisez les critiques des étuis qui vous intéressent. Même si vous ne trouvez pas d’avis pour votre modèle de téléphone spécifique, d’autres avis d’étuis pour le même fabricant vous donneront un aperçu de la qualité. Vous pouvez également trouver des personnes qui discutent des étuis et publient des photos d’eux sur divers forums en ligne.

Il est également important de confirmer que la couverture a des découpes précises. Parfois, les couvercles sont mal faits et manquent de port, les couvercles des boutons sont rigides ou il y a des problèmes avec les reflets du flash de l’appareil photo. Si, par exemple, la recharge sans fil est importante pour vous, consultez le fabricant avant d’acheter.

Choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin

Pensez aux fonctionnalités supplémentaires que vous pourriez souhaiter dans une coque. Pour les étuis pour tablettes, un support peut être vital. Certains couvercles offrent également plusieurs positions ainsi que des charnières à 360 degrés. En plus de leur rôle de protection important, les coques peuvent aussi être un moyen pour rendre son téléphone unique ; vous pouvez par exemple choisir une coque avec l’image de itachi uchiha ou n’importe quel personnage qu’on aime.

De quelle protection avez-vous besoin ?

À quel point êtes-vous maladroit ? La première chose que vous devez identifier est la solidité de votre couverture. Si vous voulez pouvoir jeter votre téléphone sur le béton ou survivre à un naufrage, vous avez besoin d’une protection plus sérieuse. Si vous êtes prudent et que vous ne souhaitez qu’une protection de base, vous ne devez pas dépenser beaucoup d’argent. Également, gardez à l’esprit qu’il existe un compromis clair entre le niveau de protection offert et le volume et le poids ajoutés.

Boîtier robuste

Les housses robustes sont une autre option à considérer, mais gardez à l’esprit qu’elles seront volumineuses et lourdes. L’inclusion de poches d’air et de coins renforcés réduit considérablement le risque d’endommager l’appareil, mais ajoute inévitablement plus de volume. Ils devraient également être faciles à attraper, même avec les mains mouillées.

