Désavantage

Si le modèle de couverture n’est pas produit plus récemment, ils deviennent un aimant à poussière. La conductivité thermique peut devenir un problème si le téléphone est fortement utilisé dans des zones chaudes. Les mains peuvent transpirer facilement.

Couvertures en polycarbonate, polyuréthane ou polypropylène : plastique

Avantages

La diversité des modèles de couverture est beaucoup plus grande. Le prix est raisonnable. leur entretien et leur nettoyage sont bien plus avantageux. Les téléphones ne chauffent pas. Ils sont solides et durables. Il ne provoque pas d’inconfort à l’utilisation. Vous pouvez trouver des coques avec le symbole ou les photos de hunter x hunter, si vous êtes un fan de la série animée.

Désavantage

Ils se raye très vite. Ils glissent des surfaces. Ils sont rigides. Lors de chocs très forts, ils peuvent se fissurer.

Couvercles / boîtiers en métal

Avantages

La résistance et la durabilité sont les principaux atouts de ce type de matériau. Ils ne surchaufferont pas non plus le téléphone. D’un point de vue électrostatique et électromagnétique, ce type de matériau est un bouclier (utile en hiver pour la puce du téléphone et pour la santé). Le design peut être un grand avantage pour ceux qui préfèrent une telle texture métallique ou des couleurs simples.

Désavantage

Ils sont rigides et peuvent se déformer lors de très forts chocs. Bien qu’ils soient faciles à entretenir, en raison de la poussière, ils doivent être nettoyés plus souvent. Dans les zones à faible signal, ces types de couvertures sont un problème. Le prix est également élevé.

Housses / étuis en fibre de carbone

Avantages

Ils sont considérés comme les plus résistants. Ils sont durables. Ils ont l’air élégant. Ils sont légers.

Désavantage

Ils sont très coûteux. Les personnaliser n’est pas un point fort. L’idée des produits chimiques n’est peut-être pas conforme aux principes des consommateurs.

Couvertures en plusieurs matériaux

Pour tenter de réduire au maximum les inconvénients des housses, différents fabricants ont opté pour un mix de matériaux. Un tel exemple est le polyuréthane thermoplastique (TPU).

Avantages

Le matériau est souple, mais possède également une dureté accrue, ce qui lui confère une résistance aux chocs. Par rapport à d’autres types de matériaux, il reste durable. Le prix n’est pas cher.

Désavantage

La diversité des modèles et des coloris, anti-adhérence et résistance aux chocs violents ne sont pas des points forts. Dans le cas des transparents, il ne couvre pas les défauts du téléphone (certains n’optent pour des coques qu’une fois que le téléphone a commencé à s’abîmer).

Quel matériau offre une haute protection pour votre téléphone ?

Quel est le meilleur matériau pour la couverture ou quel est le matériau gagnant ? Maintenant que vous avez couvert les avantages et les inconvénients des types de matériaux les plus utilisés pour les étuits et/ou les boîtiers, vous pouvez voir que les matériaux avec une dureté beaucoup plus élevée peuvent offrir une protection élevée. La solidité des matériaux parle d’elle-même. Nous vous laissons décider vous-même ce qui vous convient.

Par Contenu Sponsorisé