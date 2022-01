L’annonce a été faite ce vendredi 7 janvier par Richard Ferrand qui a annoncé son décès sur son compte Twitter.

Le député du Pas-de-Calais, José Evrard, est mort du Covid-19. C’est son collègue, Richard Ferrand, président de l’Assemblée Nationale qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, ce vendredi. La confirmation de son décès qui a été faite par son fils unique, Rémi Evrard, auprès de l’AFP.

« J’apprends avec émotion la disparition de José Evrard, notre collègue député du Pas-de-Calais des suites du Covid-19. À sa femme, ses enfants, ses proches, ainsi qu’à ses collègues et collaborateurs, j’adresse mes pensées émues et solidaires dans la peine. » a écrit le président de l’Assemblée Nationale et Député du Finistère.

José Evrard était âgé de 76 ans. Il était élu de la 3e circonscription du Pas-de-Calais et occupait également la fonction de vice-président du parti de Nicolas Dupont-Aignan, à savoir Debout la France. Ce dernier lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux :

« Je viens d’apprendre avec une immense tristesse la disparition de mon ami et collègue José Evrard. Fils de mineur devenu député du Pas-de-Calais, il incarnait cette terre du bassin minier. Un homme courageux, droit, gentil. Fidèle à ses convictions sociales et profondément amoureux de la France. Il me manquera terriblement. J’adresse mes plus sincères condoléances, au nom de tous les membres de Debout La France, à son épouse et à son fils. » a écrit Nicolas Dupont-Aignan sur son compte Twitter.

