La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche soir. Deux hommes ont été appréhendés dans le cadre de cette affaire.

Ce lundi 10 janvier, un homme a été interpellé suite à la diffusion d’une vidéo montrant deux individus agripper deux SDF rue Jean Jaurès à Noisy le Sec en Seine-Saint-Denis, après les avoirs appâtés avec de l’argent et des cigarettes. Dans cette séquence très largement relayée sur les réseaux sociaux et qui a suscité une vague d’indignation sans précédent des internautes, on peut-y voir le conducteur du véhicule se filmer en train de tirer par le bras un premier homme alors qu’il conduit à une vitesse que le piéton n’est pas en mesure de tenir, ce dernier finissant par tomber lourdement au sol.

« Wallah, tu vas courir !» Automobiliste traînant ses deux victimes à Noisy le Sec en Seine-Saint-Denis

Dans une seconde séquence issue de la même vidéo qui s’intitule « Fou rire de la soirée », l’automobiliste traîne un second piéton en lui lançant : « Wallah, tu vas courir ! » tandis que sa victime lui demande d’arrêter de le tenir. « Arrête tes conneries, arrête je vais tomber. » crie le piéton qui trébuche à son tour sous les rires des deux hommes présents dans le véhicule.

Deux hommes interpellés

Les deux victimes sont deux sans domiciles fixes . L’une des deux victimes, un sexagénaire a déposé plainte après avoir été légèrement blessé à la suite de cette violente agression. Une agression qui a particulièrement indigné les associations de protection des sans abris. « J’ai la haine ces abrutis sont rentrés bien au chaud après avoir violentés et humiliés 2sdf épuisés sous le froid. Il faut absolument qu’ils répondent de leurs actes. » a écrit Sarah Frikh, La présidente de « Réchauffons nos sdf » sur son compte Twitter. La jeune femme que nous avions contacté ce lundi, nous avait confirmé que son association allait déposer plainte contre les individus, en se déclarant partie civile aux côtés d’autres associations qui militent pour la défense des personnes sans domicile fixe.

De son côté, nos confrères du Figaro rapportent qu’un deuxième homme a été placé en garde à vue après s’être présenté au commissariat de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), aux environs de 5 heures du matin. Ce dernier a déclaré être l’auteur de la vidéo et de sa diffusion sur les réseaux sociaux, a fait savoir l’AFP de source policière.

L’enquête se poursuit.

Par Jérémy Renard