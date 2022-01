Ce jeudi matin, deux personnes ont été blessées par arme blanche sur la commune de Viry-Châtillon dans l’Essonne, dont l’une plus grièvement. Un individu a été appréhendé juste après les faits.

Ces derniers se sont produits ce jeudi, tôt dans la matinée. Aux environs de 7h30, les policiers ont été appelés pour une personne blessée par arme blanche sur la commune de Viry-Châtillon dans l’Essonne. Lorsque ces derniers sont arrivés sur place, ils ont découvert un jeune homme de 17 ans, présentant une blessure au niveau du dos.

Selon une source policière, la victime a déclaré avoir reçu un coup de couteau de la part d’un homme de grande taille et de type africain. La victime a été aussitôt prise en charge par les secours puis transportée au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge.

Quelques centaines de mètres plus loin, les fonctionnaires de police découvrent un attroupement et une femme allongée au sol qui présente une blessure au couteau au niveau de l’abdomen et au niveau du dos. Plusieurs témoins rapportent aux policiers que la victime a été blessée par un homme dont la description correspond à celle de la première victime.

L’individu méconnus des services de police

Plusieurs patrouillent de police se mettent à rechercher l’auteur des faits qui est finalement interpellé à proximité des lieux, quelques minutes plus tard. Ce dernier correspondant aux différents signalement. L’homme a été placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté départemental, nous précise cette même source.

La deuxième victime, plus grièvement touchée, a quant à elle été transportée en urgence vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le jeune homme de 17 ans qui avait été poignardé dans le dos, a de son côté pu quitter l’hôpital et est hors de danger.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départemental. L’auteur de ces deux agressions est d’origine américaine. On ignore pour le moment les raisons qui ont poussé cet homme à s’en prendre au hasard à ces deux personnes. L’auteur des faits qui est inconnu des services de police, n’est pas domicilié en France.

L’enquête se poursuit…

Par Jérémy Renard