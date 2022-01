Le conducteur d’un bus de la ligne 91 de la RATP, a été violemment agressé par un automobiliste, place de la Bastille à Paris. La RATP a déjà fait savoir qu’elle allait déposer plainte.

Une agression d’une violence inouïe. Ce jeudi, le conducteur d’un bus RATP de la ligne 91, a été violemment pris à partie par un homme à la suite de ce qui semble ressembler à un accrochage entre deux véhicules, comme en témoigne une vidéo sur les réseaux sociaux.

Sur les images, on peut-y voir le conducteur du Range Rover, venir frapper la fenêtre conducteur du bus alors que plusieurs témoins tentent de le raisonner. Bien décidé à en découdre, l’automobiliste qui se prénomme Sofiane n’en reste pas la. Il rentre dans le bus puis vient asséner plusieurs coups au conducteur du bus sous les cris de sa femme qui lui demande d’arrêter.

La RATP va porter plainte

L’un des passants a filmé la scène pour témoigner de la violence des faits. On ignore pour le moment les circonstances exactes de cet incident. De son côté, la RATP a fait savoir qu’elle allait déposer plainte.

« La RATP condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence inacceptable commis sur l’un de ses agents. L’entreprise accompagne et soutient le conducteur dans toutes ses démarches, dont le dépôt de plainte. » peut-on lire via un communiqué du groupe.

De son côté, Laurent Probst, directeur général d’Ile-de-France Mobilités, a tenu à apporter son « total soutien au conducteur de bus. ». Ce dernier qui précise : « Heureusement, le GPSR est intervenu rapidement car nous avons déployé beaucoup d’agents depuis 2016. »

Par La Rédaction