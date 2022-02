Pour personnaliser l’accès à sa box internet, il est tout à fait possible de modifier sa clé Wi-Fi en quelques clics.

Comment modifier sa clé de sécurité wifi ?

Celle que l’on appelle la clé Wi-Fi est le mot de passe que chaque appareil doit entrer avant de pouvoir se connecter en Wi-Fi à une box internet. Souvent impossible à retenir et difficile d’accès, il est tout à fait possible de changer cette clé de sécurité Wi-Fi pour un mot de passe dont on aura moins de mal à se rappeler. Pour y parvenir, une manipulation s’impose…

Pourquoi changer sa clé Wi-Fi ?

Lorsque l’on installe une box internet, il faudra pour s’y connecter entrer ce que l’on appelle la clé Wi-Fi Free, SFR, Orange ou autre selon son fournisseur d’accès. Cette clé permet à la box de savoir que son propriétaire autorise celui ou celle qui souhaite s’y connecter à accéder à sa connexion. Autrement dit, un voisin ou un passant qui tenterait de se connecter à sa box ne pourra pas y parvenir sans disposer de cette clé (qui est en fait un mot de passe).

La clé Wi-Fi se trouve le plus souvent sur une étiquette collée directement sur la box internet. Il arrive aussi que certains fournisseurs proposent de petites cartes sur lesquelles on retrouve la clé Wi-Fi ou encore un QR Code pour obtenir l’accès facilement depuis un smartphone. Si le QR Code peut être pratique (à condition de ne pas le perdre), il est bien plus difficile de se rappeler de cette fameuse clé qui comporte bien souvent de nombreuses lettres et de nombreux chiffres (chaque personne qui a eut soit à dicter soit à écrire ce type de code sait très bien que l’expérience n’est pas une partie de plaisir). Bonne nouvelle, il est tout à fait possible de changer cette clé de sécurité Wi-Fi pour en choisir une que l’on pourra plus facilement mémoriser.

Choisir sa nouvelle clé

Avant d’effectuer les manipulations permettant de changer sa clé Wi-Fi, il va falloir trouver un nouveau mot de passe pour la remplacer. Comme pour n’importe quel autre mot de passe, on prête attention à ne pas choisir quelque chose de facile à deviner comme « nomdefamillewifi » ou encore le nom de son animal de compagnie.

Le plus souvent, on recommande de choisir un mot de passe avec au moins une majuscule, des chiffres et des caractères spéciaux. Une fois le mot de passe choisi, on le note soigneusement quelque part que l’on range chez soi au cas où sa mémoire aurait du mal à se rappeler de la nouvelle clé Wi-Fi. Ainsi, lorsqu’un proche souhaitera se connecter chez soi, on pourra aisément lui fournir le nouveau mot de passe d’accès Wi-Fi.

Comment faire ?

Pour modifier une clé Wi-Fi, il faut bien évidemment bénéficier d’une connexion internet par le biais d’une box qu’il s’agisse de l’ADSL ou de la fibre (plus d’informations sur la fibre sur le blog WeMag). Le plus souvent, il existe un moyen d’accéder aux réglages de sa box (ce moyen diffère d’un fournisseur d’accès à l’autre, il convient donc de se renseigner en amont). Une fois que l’on aura accédé à ce menu de réglage, on pourra alors trouver l’option permettant d’effectuer la modification (plus d’informations sur les réglages d’une box internet ici).

Une fois le mot de passe changé, il ne reste plus qu’à valider. Il faut également prendre en compte que tous les appareils autorisés à se connecter à la box internet devront entrer le nouveau mot de passe pour conserver leur accès sans quoi ils ne pourront plus utiliser cette connexion Wi-Fi.

