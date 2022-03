Après avoir rencontré un énorme succès en septembre dernier, le festival essonnien, Essonne en Scène, fait son grand retour au domaine de Chamarande.

Il est de retour cet été. Le célèbre festival essonnien, Essonne en Scène, se déroulera sur deux jours, les 24 et 25 juin prochains, au domaine départemental de Chamarande.

Pour cette édition 2022, de nombreux artistes se succèderont sur la scène principale du festival durant deux jours. Parmi eux, plusieurs artistes franciliens comme Barkanan, La Boum Brute, Global Network, Vanessee Vulcane, Alma Real ou encore Salammbô viendront rythmer le festival durant ces deux jours aux côtés des têtes d’affiche comme Julien Doré, Calogéro, Victor Solf, Terrenoire, P.R2B et Bandit Bandit.

16.000 spectateurs réunis lors de l’édition 2021

L’édition 2021 du festival Essonne en Scène a été un véritable succès. Une édition qui avait accueilli près de 16.000 spectateurs venus applaudir des artistes comme Vianney, Jean-Louis Aubert, Catherine Ringer, Boulevard des Airs ou encore Claudio Capéo ainsi que de nombreux talents de la scène montante comme 47TER, Cheshire, Ghinza ou encore Suzane.

Un succès malgré la crise sanitaire dont s’était félicit le Président du Département de l’Essonne, François Durovray.

« Nous avions fait le pari audacieux de maintenir Essonne en Scène en dépit du contexte sanitaire difficile et incertain. C’est un pari réussi avec près de 16 000 billets vendus sur trois jours. Nous avons observé un véritable engouement la dernière semaine qui nous a à la fois surpris et ravis. En deux éditions seulement, nous avons réussi à fidéliser un public et à attirer de nouveaux spectateurs sur le magnifique Domaine départemental de Chamarande. Ce succès découle aussi et surtout d’un partenariat solide entre le Département et les équipes des Francofolies car créer un rendez-vous de cette envergure ne s’improvise pas. Il prouve enfin que la volonté politique adossée à une énergie émanant du terrain est un puissant levier pour faire de l’Essonne, et du Domaine départemental de Chamarande en particulier, un territoire culturel de renommée, ouvert à tous, conjuguant patrimoine, arts, musique, esprit de fête. Ce week-end, l’Essonne a rayonné et rivalisé sans conteste avec Paris. » avait déclaré ce dernier via un communiqué.

Découvrez la programmation complète de cette édition 2022 du Festival Essonne en Scène à Chamarande

Vendredi 24 juin 2022

Julien Doré Terrenoire P.R2B Global Network La Boum Brute Barkanan

Samedi 25 juin 2022

Calogéro Victor Solf Bandit Bandit Salammbô Alma Real Vanessee Vulcane

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site officiel du festival à cette adresse : https://www.essonneenscene.fr/ I La billetterie du festival est également accessible.

Par Jérémy Renard