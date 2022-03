Après avoir enflammé le Stade de France en 2019, l’édition 2022 du ROCKIN’1000 fait son grand retour dans le mythique stade parisien.

C’est l’évènement à ne rater sous aucun prétexte ! Le ROCKIN’1000 revient le 14 mai 2022 au Stade de France. Ce concert de rock géant orchestré sous la houlette du monsieur Rock français, Philippe Manœuvre, rassemble près de 1000 musiciens et chanteurs venus des quatre coins de la France pour faire le show.

L’édition 2019 avait été un succès, mais l’arrivée de la crise sanitaire en 2020 n’avait pas permis la poursuite de cet évènement qui avait été annulé deux années consécutives. Le ROCKIN’1000 revient donc en force pour cette édition 2022.

Le plus grand groupe de rock amateur au monde

Les spectateurs se retrouveront face à 1000 musiciens amateurs, composés de guitaristes, batteurs, chanteurs, venus de toute la France pour vous interpréter les plus grands titres du Rock sur la pelouse du Stade de France. Pour cette édition 2022, les claviers feront leur entrées sur la pelouse de ce mythique stade parisien.

Des musiciens qui seront accompagnés du chanteur Matthieu Chedid qui rejoint ainsi cette folle aventure.

« Le Stade de France, c’est déjà une longue et belle histoire d’évènements exceptionnels, et toujours partagés avec le plus grand nombre. Chacun a pu y construire des souvenirs inoubliables ou y ressentir des émotions hors du commun. À l’heure où le Stade s’apprête à vivre ses trois plus belles années, ROCKIN’1000 s’imposait naturellement comme l’évènement rêvé pour donner le coup d’envoi de cet incroyable enchaînement de concerts et d’évènements sportifs mondiaux, entre 2022 et 2024.

Avec ses 1.000 musiciens amateurs acclamés par plus de 50.000 spectateurs, ROCKIN’1000 tient une place particulière dans le cœur du Stade de France. Et, même si le succès était déjà au rendez-vous pour la première édition en 2019, nous avons souhaité cette année aller encore plus loin pour un show 2022 que vous ne serez pas prêts d’oublier. » a de son côté déclaré Alexandre Boutelier, Directeur général du Consortium Stade de France.

Par Jérémy Renard