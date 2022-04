Âgée de 45 ans, la Lyonnaise a annoncé ce jeudi au Parisien qu’elle mettait un terme à sa carrière d’animatrice télé.

Dès la fin de la saison, nous ne pourrons plus voir le jolie visage d’Alessandra Sublet sur le petit écran. La femme de 45 ans qui s’est confié au Parisien, a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière d’animatrice télé pour se consacrer pleinement à d’autres projets.

Dans les colonnes du quotidien, la Lyonnaise déclare : « Cette fois, c’est définitif. […] Je quitte mon costume d’animatrice télé ». Un retrait des médias qui s’arrêtera à la fin de la saison.

L’animatrice que les téléspectateurs peuvent continuer à suivre dans la saison 2 de l’émission « Mask Singer » diffusée actuellement sur TF1, explique avoir mûrement réfléchi concernant son choix de se retirer du petit écran : « Quand je fais un choix, c’est qu’il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d’avis. » explique-t-elle auprès de nos confrères. « J’ai réalisé tous mes rêves d’animatrice. On me verra beaucoup moins, mais ce n’est pas le plus important. Jamais la notoriété n’a été un moteur pour moi. Ni l’argent, d’ailleurs. Je fonctionne à l’envie. Je souhaite me consacrer à d’autres projets, tenter de nouvelles aventures. Et ça, à 100 %. Je suis quelqu’un d’entier. » ajoute cette dernière.

Durant sa carrière télé, Alessandra Sublet était présente dans plusieurs émissions. Elle avait notamment animé l’Amour est dans le Pré ou Incroyable Talent sur M6 puis l’émission C à Vous sur F>rance 5. Depuis 2015, Alessandra Sublet avait rejoint TF1 où elle officiait en tant qu’animatrice, dans l’émission C. Canteloup, succèdant ainsi à Nikos Alliagas.

Par Jérémy Renard