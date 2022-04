L’animateur de Touche pas à mon poste, a révélé l’information en direct ce lundi soir au cours de son émission.

On connait désormais les deux candidats finalistes des présidentielles, à savoir Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les deux candidats qui sont arrivés en tête des élections du premier tour avec quelques points d’écarts seulement, repartent désormais en campagne politique durant deux semaines avant les élections du deuxième tour qui auront lieu le 24 avril prochain.

Marine Le Pen dans Face à Baba

Ce lundi soir, Cyril Hanouna, a annoncé dans Touche pas à mon poste que Marine Le Pen sera l’invitée de son émission politique Face à Baba prévue ce mercredi soir sur C8. « On a demandé aux deux candidats finalistes de faire un Face à Baba spécial. On voudrait mettre les deux candidats face à des Français cette fois, pas des politiques. Des Français, des citoyens qui vont aller voter le 24 avril, qui seront face aux deux candidats. » a ainsi déclaré l’animateur.

Si le président sortant, Emmanuel Macron, n’a pas encore donner sa réponse, Cyril Hanouna prévoit tout de même deux numéros de son émission politique afin de recevoir les deux candidats de l’entre deux tours. « On attend la réponse du président sortant, Emmanuel Macron. Pour l’instant, on n’a pas de réponse. Si Emmanuel Macron ne vient pas, on fera une émission quand même, avec les mêmes Français, avec des représentants du gouvernement Macron, on en aura un ou deux (…) J’ai pris le parti de dire : ”On va essayer de convaincre le président de venir. Ce qui est sûr c’est qu’il y aura ces deux émissions. » a-t-il ajouté.

Par Jérémy Renard