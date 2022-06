Les autorités sanitaires ont confirmé ce 1er juin, 33 cas de Monkeypox (Variole du singe) dans plusieurs régions de France.

L’épidémie de Variole du singe, continue son ascension à l’échelle nationale. En France, 33 cas sont recensés au 1er juin, indique Santé Publique France dans un communiqué.

24 cas ont été détectés en Ile-de-France, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Haut-de-France, 1 en Centre-Val de Loire, 4 en Occitanie et 1 cas en Normandie, précisent les autorités sanitaires.

L’ensemble de ces cas proviennent principalement, mais pas uniquement, des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique.

Nos confrères du Monde précisent que plus de 300 cas de variole du singe ont été confirmés au 27 mai dans près de vingt pays hors du continent africain, où la maladie est endémique dans une dizaine de pays.

Face à l’augmentation des cas et d’une possible contamination en Europe, la France fait l’objet d’une surveillance accrue par les autorités sanitaires qui échangent régulièrement avec les professionnels de santé. Des échanges qui se poursuivent également avec les autres pays européens, l’OMS et l’ECDC.

