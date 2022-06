Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le CBD a envahi le marché des produits de bien-être et fait une incursion remarquée en restauration.

« Sauchichon », cookies, chocolat, bières, vins… le CBD s’invite sur le plateau de l’apéro !

Le CBD, ou cannabidiol, est une molécule non psychotrope et non addictive extraite de la plante Cannabis L. Sativa, plus connue sous l’appellation de chanvre cultivé. Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’UE qui encadre sa commercialisation, le CBD a envahi le marché des produits de bien-être. Aujourd’hui, la substance fait une incursion remarquée dans l’agro-alimentaire et la restauration.

Le CBD se présente désormais sous des formes plus sophistiquées

Après s’être imposé dans les magasins de bien-être et les rayons « beauté » et « parapharmacie » des grandes surfaces de distribution (Carrefour et Monoprix notamment), le cannabidiol fait une entrée remarquée dans l’agro-alimentaire, que ce soit à l’occasion d’apéros audacieux ou au restaurant.

La molécule, que l’on consommait essentiellement en huile ou en infusion, se présente aujourd’hui sous des formes plus sophistiquées. En Indre-et-Loire, la boucherie artisanale Au Cochon Vert propose le Sauchichon, un saucisson pur porc affiné avec du poivre, du sel de Guérande et de la fleur de CBD. Les plus gourmands ont déjà pu déguster ce saucisson sans nitrite ni conservateur à son lancement, en mars 2022.

De son côté, le grossiste Pro 4 You CBD propose une large gamme d’aliments au cannabidiol. Au menu : du chocolat noir, du chocolat au lait, des pastilles « Energy Drops », des chewing gum, des bonbons, des cookies, du thé et une boisson énergisante.

Le CBD fait des émules dans la Restauration Hors Domicile (RHD)

Les convives des établissements de restauration se montrent eux aussi réceptifs au cannabidiol. La molécule a en effet trouvé sa place en cuisine dans les tables les plus branchées, notamment dans l’assaisonnement.

Pokawa propose du CBD dans ses salades composées et ses Poke Bowls, le Marie-Jeanne propose une carte 100 % CBD, le Maestro propose une pizza gourmande au CBD, Egg Factory sert un burger relevé avec une mayonnaise au CBD, le bar Rehab s’est spécialisé dans les cocktails au cannabidiol et le spécialiste de la livraison de plats frais, FoodChéri, a lancé des formules 100 % CBD en édition limitée (#MenuCensuré).

La molécule suscite également l’engouement des chefs de renommée. Philippe Conticini, figure majeure de la gastronomie contemporaine française et internationale, propose des pièces sucrées et salées au CBD.

Les raisons de l’engouement des Français pour le cannabidiol

Cette diversification de l’offre répond à un engouement sans précédent de la part du grand public. En effet, l’Hexagone compterait plus de 7 millions de consommateurs de produits à base de cannabidiol selon les chiffres de l’Interprofession des métiers du chanvre (Interchanvre) relayés par le très sérieux média LSA Conso. Les consommateurs recherchent les vertus thérapeutiques du CBD, une molécule connue pour ses effets antalgiques, anti-inflammatoires et relaxants naturels.

Cette dynamique exponentielle s’explique par plusieurs facteurs :

Une certaine réhabilitation de cette molécule extraite du chanvre, à la faveur d’études scientifiques mais aussi de campagnes publicitaires focalisées sur la pédagogie et la sensibilisation des consommateurs. Monoprix a par exemple fait circuler un « CBD Truck » en Île-de-France pour promouvoir les nouveaux « espaces CBD » ouverts dans 250 magasins urbains de l’enseigne ;

Des prix très compétitifs. La France accapare 60 % de la production européenne de chanvre, matière première dont est extrait le cannabidiol. La disponibilité de la matière première permet aux producteurs et grossistes de s’approvisionner en France et à des coûts compétitifs. Ce constat se répercute sur le prix de vente du détaillant ;

Les marques de CBD rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouveaux produits au CBD ;

Le nombre de boutiques spécialisées dans les produits de CBD a été multiplié par 6 en moins de deux ans, passant de 400 en 2020 à plus de 2 500 en 2022 ;

Certains sportifs de haut niveau ont affirmé consommer du CBD pour favoriser la récupération musculaire, améliorer la qualité de leur sommeil et maîtriser le stress en compétition. C’est notamment le cas de Megan Rapinoe, capitaine de la sélection américaine de football, double championne du monde et championne olympique, du tennisman américain John Isner (25e au classement ATP) et de la légende de la boxe Mike Tyson.

Par Contenu Sponsorisé