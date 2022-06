Les victimes ont été piquées par leurs camarades, dans la cour du collège de la Marquisanne à Toulon.

Les faits se sont produits ce mardi, dans la cour d’un collège de Toulon. Selon BFMTV, dix enfants, âgés de 12 ans, ont été piqués au cours de la récréation par un groupe de collégiennes, scolarisées en classe de 6ème.

Ces dernières ont utilisé un testeur de diabète pour venir piquer leurs victimes.

« On a deux mineures extrêmement jeunes, âgées de 12 ans, qui sont en cause. » a de son côté indiqué Samuel Finielz, procureur de la République de Toulon, à nos confrères, ajoutant « Elles n’ont pas encore été entendues donc je tiens à ce qu’on puisse garder de la sérénité autour de ça et autour du comportement de ces jeunes adolescentes qui ont fait quelque chose qui les dépasse un peu. »

Piqûres, le nouveau phénomène qui inquiète les autorités

Fort heureusement, les enfants qui ont été victimes de ces piqûres qui restent sans gravité. Aucun élève n’a fait l’objet d’une hospitalisation, souligne la chaîne d’information.

Ces nouveaux faits interviennent alors que les affaires de piqûres se multiplient dans des festivals ou dans les boîtes de nuit, partout en France. Un nouveau phénomène qui inquiète les autorités. La semaine précédente, c’est au cours de l’enregistrement de l’émission « La Chanson de l’Année », à Toulon, qu’une vingtaine de personnes ont signalé avoir été piquées au cours de la soirée.

Une cinquantaine de personnes qui participaient à la Feria de Nîmes, ont également signalé avoir été piquées au cours de la soirée.

Par Jérémy Renard