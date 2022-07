L’ancien Premier ministre, Shinzo Abe, grièvement blessé par balles ce vendredi 8 juillet alors qu’il prononçait un discours à Nara, dans l’ouest du Japon, n’a pas survécu à ses blessures.

Shinzo Abe a été visé par des tirs au cours de son discours à Nara, ce vendredi 8 juillet.

Âgé de 67 ans, l’ancien Premier ministre japonais, en campagne électorale pour les élections sénatoriales, était en train de prononcer un discours dans cette ville située à l’ouest du Japon, lorsque plusieurs détonations ont été entendues, comme en témoignent plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux.

L’homme s’est écroulé au sol avant d’être pris en charge par plusieurs personnes de son équipe. Son service d’ordre a immédiatement plaqué l’auteur des tirs qui a été immédiatement interpellé.

Grièvement blessé

Selon l’agence de presse Jiji, le Premier ministre qui a été grièvement blessé au cou. Des personnes présentes autour de l’homme politique, lui ont fait un massage cardiaque.

L’homme a ensuite été transporté d’urgence par hélicoptère vers un hôpital de la région. Il est finalement décédé des suites de ses blessures, rapportent les médias locaux.

Source : Global Times#ALERTE INFO : L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe a été abattu par un homme non identifié lors d'un discours à Nara, a rapporté Kyodo News. Il était inconscient après l'attaque. #Japan #japanese pic.twitter.com/apsuUAMEOM — Caméléon Médias 7 (@lecameleonnews) July 8, 2022

De son côté, Emmanuel Macron s’est exprimé après avoir appris la nouvelle. Sur son compte Twitter, le chef de l’État a écrit : « Profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. » Puis quelques heures plus tard, après avoir appris le décès de l’ancien Premier ministre japonais, Emmanuel Macron s’est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux : « Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde. »

Par La Rédaction