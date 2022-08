Ce jeudi, l’épouse du chanteur Daniel Lévi, a publié un message inquiétant sur le compte Instagram officiel du chanteur atteint d’un cancer.

L’état de santé du chanteur Daniel Lévi se dégrade-t-il ? C’est la question que de nombreux internautes et personnalités se posent à la suite de l’inquiétant message posté ce jeudi après-midi par l’épouse du chanteur sur son compte officiel Instagram.

Dans cette publication de plusieurs lignes, la femme du chanteur demande à ses amis du monde entier de lui envoyer des prières pour guérir, précisant que « Le temps est compté ».

« Nous demandons aux femmes de faire la Hafrachat ‘Hala (prélèvement de la pâte) pour sa guérison +une prière du fond du cœur. » poursuit l’épouse du chanteur.

Âgé de 60 ans, Daniel Lévi avait révélé en 2019, être atteint d’un cancer du côlon diagnostiqué tardivement. Le chanteur à succès de la comédie musicale Les Dix Commandements souffre désormais de complications qui l’ont contraint à mettre de côté sa tournée pour cette année. Le chanteur avait été hospitalisé en urgence en avril dernier avant de donner des nouvelles rassurantes de son état de santé sur son compte Instagram à la mi-juillet. « Je voulais donner quelques petites nouvelles rassurantes (…) Ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi mais on me soigne. » avait-il ainsi expliqué avant d’ajouter une autre bonne nouvelle : « Je suis même heureux de vous annoncer que je suis papa d’une petite fille depuis ce matin. » a déclaré Daniel Lévi.

Daniel Lévi s’est fait connaître auprès du grand public en incarnant le rôle de Moïse dans la comédie musicale des Dix Commandement en 2000. Suite à ce succès, l’auteur-compositeur et interprète et pianiste français, a sorti six albums solo, allant du jazz, à de la soul music en passant par la variété française.

Par Jérémy Renard