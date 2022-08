Cuisiner avec du CBD est une merveilleuse option pour l’incorporer de manière thérapeutique dans votre alimentation. De nos jours, nous l’avons intégré parmi les ingrédients à haute valeur thérapeutique.

Vous pouvez préparer d’innombrables plats, desserts et vinaigrettes avec de l’huile de CBD et des fleurs.

Et, si vous n’avez pas encore découvert la puissance du CBD et ses applications dans différentes pathologies, je vous invite à le faire en lisant ce post.

Les recettes dans lesquelles le CBD est incorporé – et vous pouvez essayer les fleurs CBD de JustBob — en tant qu’ingrédient ont le même effet que les autres formes de CBD que vous pouvez prendre, mais avec certains avantages.

Pour réussir votre cuisine au CBD, voici quelques conseils à suivre pour améliorer la biodisponibilité des cannabinoïdes.

Pour commencer, elle a une très bonne affinité avec tous les types de lipides, c’est pourquoi une recommandation très efficace est de mélanger l’huile de CBD avec d’autres huiles de qualité, comme l’huile d’olive vierge.

Vous pouvez ajouter quelques gouttes à votre huile d’olive habituelle, mais elle se marie également bien avec d’autres types d’huile et de beurre.

Vous pouvez également utiliser les fleurs de CBD comme épice dans votre cuisine. Vous pouvez, par exemple, préparer une sauce tomate avec des fleurs ou des bourgeons.

Une autre façon de l’incorporer passe par la préparation de desserts ou de pâtisseries, par exemple, dans un gâteau au chocolat.

Pourquoi ajouter de l’huile de CBD aux aliments et aux boissons?

Le CBD est un cannabinoïde qui peut être utilisé de diverses manières et est donc extrêmement polyvalent. Malgré cela, certains utilisateurs peinent à trouver des modes de consommation adaptés à leur mode de vie et à leurs préférences.

Ils peuvent trouver le goût de ce pétrole brut désagréable, ou ils peuvent préférer avoir quelque chose dans l’estomac lorsqu’ils prennent une dose. Pour d’autres, c’est un défi de ne pas oublier de le prendre, en particulier ceux qui ont un emploi du temps chargé.

Dans tous les cas, l’huile de CBD peut être incorporée dans la routine quotidienne de manière confortable, pratique et naturelle: en l’ajoutant à la nourriture et aux boissons. L’huile de CBD, l’huile de graine de chanvre CBD et l’huile de graine de cumin noir CBD peuvent être utilisées dans de nombreux plats avec des résultats délicieux et efficaces.

Comment utiliser l’huile de CBD dans la cuisine

Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe plusieurs façons d’incorporer l’huile de CBD dans vos aliments et boissons quotidiens.

• Boissons

Ajouter du CBD aux smoothies est un excellent moyen d’incorporer ce cannabinoïde dans votre routine quotidienne. Les shakes ont souvent une saveur et une texture fortes qui masquent le goût de l’huile de CBD. Un autre avantage de cette approche est qu’aucun CBD n’est perdu; une fois qu’il est dans le mélangeur, il ne va nulle part. Pour cette raison, les shakes au CBD sont bon marché et très utiles pour ceux qui ont besoin de doses précises.

• Plats chauds

Ne faites pas frire les aliments avec de l’huile de CBD ; non seulement vous perdrez la majeure partie de l’huile au fond de la casserole, mais vous gaspillerez également du précieux CBD à cause de la chaleur et de l’évaporation. Si vous souhaitez ajouter de l’huile de CBD à une recette chaude, patientez qu’elle soit prête, puis ajoutez l’huile.

La cuisson avec de l’huile de CBD est une autre option pratique et délicieuse, mais essayez de ne pas cuire au-dessus de 170 °C, sinon le CBD commencera à se dégrader. Gardez-le en dessous de ce seuil et vous ne perdrez aucun produit; tout le CBD va directement dans la nourriture.

• Plats froids

Si vous mangerez une salade, pourquoi ne pas y ajouter de l’huile de CBD ? L’huile de CBD dans les salades est une excellente option, car elle empêche les aliments d’être exposés à la chaleur. En fait, l’huile de CBD constitue une excellente vinaigrette pour de nombreux plats froids, pas seulement pour les salades.

Avantages de cuisiner avec de l’huile de CBD

• Idéal pour les produits frais tels que les salades et les smoothies;

• Pratique et simple;

• Le CBD n’a pas de goût;

• Les effets durent plus longtemps.

La recette du latté au curcuma au CBD

Ingrédients:

½ tasse de lait végétal (amande, noisette, coco, etc.).

½ tasse de lait ou de crème de noix de coco.

une cuillère à café de curcuma moulu ou s’il est frais râpé.

1 pincée de cannelle de Ceylan

1 pincée de poivre noir moulu.

1 pincée de gousse de vanille.

1 pincée de cardamome.

1 pincée de gingembre en poudre ou râpé si frais.

1 cuillère à soupe de miel d’abeille naturel.

30 mg de fleur de CBD ou quelques gouttes d’huile de CBD.

Préparation:

Dans le verre blender, ajoutez d’abord le lait végétal de votre choix. Ajoutez ensuite le reste des ingrédients un par un et battez jusqu’à ce qu’un mélange homogène se forme. Si vous utilisez de l’huile de CBD, vous n’aurez pas besoin du batteur électrique, mais si vous utilisez la fleur, vous en aurez besoin.

Faites chauffer le mélange à feu doux (sans faire bouillir, toujours en dessous de 180º) car si vous utilisez de l’huile de CBD à la place de la fleur, elle peut perdre ses propriétés lorsqu’elle devient trop chaude.

Ce processus est connu sous le nom de décarboxylation et est essentiel pour libérer les principes actifs thérapeutiques du CBD (c’est-à-dire le chauffer à un maximum de 180º).

Servir, saupoudrer de cannelle et déguster. Vous accompagnez potentiellement cette boisson de quelques brownies au CBD. N’oubliez pas que le combiner avec des aliments gras aide à améliorer la biodisponibilité (absorption) du CBD.

En conclusion, l’huile de CBD est un produit qui peut être utilisé dans de multiples préparations et recettes. En France et en Europe, il est légalement disponible chez détaillants en ligne et physiques certifiés.