Android a depuis longtemps rejoint les rangs des plateformes de nouveaux jeux gratuits à part entière. Découvrez notre autre contenu – casino neosurf france.

Il est absurde de nier que les jeux mobiles ont atteint un point où ils sont réellement amusants à jouer. Ils sont tout aussi complets que les projets de console, ils sont juste différents.

Dans cet article, nous allons parler des meilleurs jeux gratuits en françaispour vos gadgets Android.

Fortnite

Multijoueur, conditionnel free-to-play meilleur jeu mobile.

Un jeu de tir à succès qui a connu une popularité fulgurante et s’est transformé d’un jeu ordinaire en un véritable phénomène. Il s’agit de Battle Royale jeux gratuits en français, dans lequel une foule de joueurs est jetée sur une île. Le but de chacun est de trouver des armes le plus rapidement possible et de survivre. Celui qui reste le dernier est le gagnant. Fortnite prend en charge le multijoueur entre différentes plateformes.

Clash Royale

Multijoueur, shareware jeux gratuits à télécharger

Un jeu de stratégie comme les échecs automatiques dans lequel le joueur ne contrôle pas les unités individuelles, mais choisit seulement quels soldats entrent sur le champ de bataille et dans quel ordre. Le projet a été créé par Supercell, le studio qui a réalisé Clash of Clans. Le nouveau produit est fabriqué dans le même style.

FalloutShelter

Unique, conditionnellement free-to-play jeux vidéos gratuits.

L’un des premiers projets mobiles de Bethesda Studios. Dans le jeu, vous jouez le rôle d’une sorte de dirigeant d’un refuge post-apocalyptique, protégeant les restes d’humains d’un monde dur et dangereux. La tâche du joueur est de transformer une poignée de survivants en une civilisation prête à faire revivre l’humanité.

Call of Duty Mobile

Multijoueur, gratuit sous conditions jeux android

L’un des jeux de tir les plus populaires sur PC a bien migré vers les plateformes mobiles. Le jeu propose les mêmes modes, des cartes similaires, des graphismes du niveau de Call of Duty : Modern Warfare, une physique intelligente et de nombreuses autres petites choses.

Ruée vers le pétrole

Jeu solo gratuit sous conditions jeux gratuits à télécharger

Un jeu de stratégie simple et agréable sur le moteur Unity. Le but du jeu est d’envoyer vos troupes sur les plateformes pétrolières. Plus vous réussissez à capturer de tours, plus vite le joueur obtient toutes les ressources de la carte et gagne. Il n’est pas possible de contrôler le combat du jeu – seulement le nombre de soldats qui se rendront à la tour et laquelle.

Hearthstone

Multijoueur/Simple joueur, Shareware jeux gratuits à télécharger

Le jeu de cartes à collectionner de Blizzard. Ce n’est pas du tout comme les cartes à jouer auxquelles vous êtes habitué. Chaque carte est une créature, une technique ou un sort.

En les combinant correctement sur la table et en les utilisant contre votre adversaire, vous pouvez obtenir une victoire rapide. Mais faites une petite erreur et vous pourriez tout perdre.

Par Contenu Sponsorisé