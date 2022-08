L’accident s’est produit ce jeudi dans une attraction du parc Legoland situé à Günzburg en Bavière (Allemagne).

Un grave accident de montagnes russes s’est produit ce jeudi au parc d’attractions de Legoland de Günzburg, ont rapporté les médias allemands.

Deux trains de l’attraction « Fire Dragon » sont entrés en collision, faisant ainsi 31 blessés dont une personne plus grièvement touchée. 14 personnes ont été transportées à l’hôpital pour une observation plus approfondie, a fait savoir le parc.

L’attraction a été aussitôt arrêtée et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Négligence humaine ou problème technique, c’est ce que cherchent ainsi à déterminer les enquêteurs. Les deux trains n’auraient pas déraillé à la suite de l’accident.

Dans un communiqué publié sur son Facebook, le parc d’attraction a réagi : « C’est avec le cœur lourd que nous devons vous informer qu’aujourd’hui sur les montagnes russes de Fire Dragon à l’entrée de la gare, pour des raisons inconnues jusqu’à présent, il y a eu un accident de deux trains (…) » Le parc a ainsi tenu à apporter son soutien aux victimes et remercier les forces de secours qui sont intervenus rapidement sur les lieux du drame. « Nous tenons à remercier toutes les forces d’urgence et les aidants et souhaitons un prompt rétablissement aux personnes concernées. » peut-on ainsi lire.

Un expert devait se rendre ce vendredi sur l’attraction, comme l’a déclaré un porte-parole de la police lors d’un point presse. Si l’attraction reste pour le moment fermée jusqu’à nouvel ordre, le parc de loisirs continue de fonctionner normalement, comme l’a annoncé l’entreprise ce jeudi.

Par Jérémy Renard