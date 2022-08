Le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon créer de nouveau la polémique au sein de plusieurs membres de la classe politique mais également auprès de plusieurs internautes.

Jean-Luc Mélenchon a-t-il vraiment une dent contre la police au point de les juger trop bruyants à Paris ? C’est en tout cas ce que son dernier tweet peut laisser penser.

Dans son dernier tweet posté ce mardi 30 août, Jean-Luc Mélenchon se plaint des nuisances sonores émises par les sirènes de police à Paris : « Joie. Retour dans Paris où jour et nuit jusqu’à minuit toutes les 10 minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence ? Ce serait un refus d’obtempérer ? » a écrit l’ancien candidat de La France Insoumise à l’élection Présidentielle de 2022.

Joie. Retour dans Paris où jour et nuit jusqu'à minuit toutes les 10 minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence ? Ce serait un refus d'obtempérer ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 30, 2022

Son tweet qui a très rapidement suscité l’indignation de la part de nombreux internautes et de plusieurs membres de la classe politique qui ont aussitôt pris la défense de la police. « Protéger des femmes qui se font agresser, des jeunes attaqués ou des violences conjugales nécessite parfois de se dépêcher. On espère dans ces cas là que votre droit au « silence » n’est pas trop touché. » lui répond le Président de la génération Z, Stanislas Rigault.

« S’il n’y avait pas des politiques (cc. LFI) pour excuser et défendre systématiquement le comportement des délinquants et criminels, peut-être aurions-nous moins besoin d’intervenir et donc de faire usage de nos sirènes. Le 2 tons c’est pour se signaler, ça évite des accidents. » lui a de son côté répondu un policier.

S'il n'y avait pas des politiques (cc. LFI) pour excuser et défendre systématiquement le comportement des délinquants et criminels, peut-être aurions-nous moins besoin d'intervenir et donc de faire usage de nos sirènes.



Le 2 tons c'est pour se signaler, ça évite des accidents. — Uniform 17 👮🏻‍♂️🇨🇵 (@17Uniform) August 30, 2022

La Rédaction