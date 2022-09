Ce lundi, l’humoriste Alexandra Pizzagalli a complètement ratée sa prestation de chroniqueuse lors de son passage en direct dans l’émission de Télématin sur France 2. La chaîne a de son côté présenté ses excuses.

Bug de prompteur, propos déplacés envers les victimes des attentats… la première chronique de rentrée de l’humoriste Alexandra Pizzagalli n’est pas passée inaperçue ce lundi, obligeant même la chaîne à interrompre son direct pour lancer la publicité.

Pour sa première, la jeune femme de 34 ans avait choisi une chronique sur le procès de l’attentat de Nice dont celui-ci s’ouvrait le même jour à Paris. Dans sa chronique, l’humoriste a parlé du terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, auteur de l’attentat de Nice qui a fait 86 morts et blessés plus de 450 autres personnes. « Amateur de salsa et de musculation – pardonnez-moi mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal -, il semblerait qu’on soit sur le portrait d’un Ricky Martin de la côte d’Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. » a ainsi déclaré la jeune femme en plein direct sur le plateau de Télématin avant que cette dernière n’ajoute « Mari extrêmement violent… Elle l’avait peut-être cherché ? En ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regarde Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n’y a que des vieilles et des chihuahas, on a le droit de vouloir s’envoyer quelqu’un qui a des dents. »

Des propos très violents qui ont contraints la chaîne à couper subitement la chronique de la jeune femme avant de diffuser la publicité. Quelques minutes avant le début de sa chronique, Alexandra Pizzagalli ne trouvait pas les mots suite à un bug du prompteur qui a créer un malaise pendant quelques minutes.

L’humoriste a finalement tenu à présenter ses excuses au retour de la publicité : « Je conclurai cette première chronique sur un ton plus premier degré en m’adressant aux victimes à leur famille, on est avec vous corps et âme. Vous méritez d’être entendu. »

De son côté, la chaîne a également présenté ses excuses sur les réseaux sociaux suite à cette séquence complètement ratée qui a fait beaucoup réagir sur internet : « La direction de @FranceTele et les équipes de @Telematin regrettent qu’une chronique à vocation humoristique ait heurté à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses et exprimons notre solidarité avec les victimes de l’attentat de Nice et leurs proches. »

