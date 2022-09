Face à l’inflation, de plus en plus de personnes décident d’opter pour la construction d’une maison en container dont le coût des travaux reste beaucoup plus faible.

Les maisons container sont à la mode. Il faut dire que depuis la crise sanitaire et la hausse des prix sur le marché de l’immobilier, nombreuses sont les personnes à se tourner vers des solutions à plus faible coût.

C’est le cas des maison-conteneur qui sont vendues aux alentours de 400 € / m² et peuvent atteindre 2000 € / m² pour une maison container prête à être meubler. Un bénéfice important comparé à une maison traditionnelle qui coûte en moyenne 1500 euros le mètre carré.

Ces nouvelles maisons qui rencontrent un franc-succès sur le marché de l’immobilier, ont de nombreux avantages en plus de leurs prix relativement bas. Ces dernières sont constituées de plusieurs conteneurs maritimes qui sont fixés entre eux via une ossature métallique. Il existe différent container que vous pouvez retrouver sur le marché.

Les maisons containers de plus en plus populaire sur le marché de l’immobilier

Certains containers n’ont pas forcément le même gabarit. Il existe par exemple des containers 20 pieds, avec différents types de renfort. Certains sont plus adaptés pour le transport et d’autres sont plus modulables. En général, les containers peuvent durer plus d’une dizaine d’années en service, par exemple lors de trajets maritimes. Leur durée de vie augmente considérablement depuis qu’ils sont réutilisés sur le marché de l’immobilier et peuvent être remis à neuf suivant la demande du propriétaire.

Aujourd’hui, les containers peuvent être transformés à souhait. Ils peuvent être par exemple superposés pour obtenir plus de volume (par exemple, si on souhaite faire rehausser sa maison), les tailler pour qu’ils puissent obtenir des formes différentes, les peindre ect…

On retrouve de plus en plus de containers dans les entreprises qui n’ont pas toujours les moyens pour agrandir leurs locaux. L’autre avantage d’une maison container : Elles sont rapides à mettre en œuvre et conçue pour résister à des conditions climatiques extrêmes. D’autre part, les maisons conteneurs sont conçues pour être étanche à l’air, à l’eau et aux différentes intempéries.

Si les maisons containers ont bon nombre d’avantages, elles présentent toutefois quelques inconvénients. Toutes ces dernières disposent en effet d’un toit plat, ce qui ne peut pas toujours être très esthétique face à une maison traditionnelle. Par ailleurs, les maisons containers ne disposent pas toujours de bonnes performances thermiques.

La Rédaction