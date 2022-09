Les obsèques de la Reine Elizabeth ont lieu durant la matinée du lundi 19 septembre 2022 à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

Un événement historique

À Westminster, les rues noires de monde traduisent une tristesse et une profonde admiration pour la défunte monarque mais également la volonté d’apercevoir des funérailles de grande ampleur.

Selon la tradition de la reine Victoria, 142 marins de la Royal Navy, suivis à pied par le roi Charles III mais aussi les princes et enfants de la reine, tirent le cercueil de la reine sur un fond de cornemuse écossaise pour l’amener à l’intérieur de l’abbaye.

Plus de 2 000 invités sont conviés à l’intérieur de l’abbaye dont des centaines de dirigeants étrangers. Parmi les invités diplomatiques sont comptés Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président Jair Bolsonaro ou encore le roi d’Espagne Felipe VI.

Certaines nations se sont vues exclues des funérailles, on compte dans ces pays la Russie et la Biélorussie pour les raisons évidentes de l’invasion ukrainienne, mais aussi la Syrie, l’Afghanistan et la Corée du Nord pour des raisons politiques également.

Le coût des obsèques n’a pas encore été déterminé mais une dizaines de millions de livres est annoncée par les médias britanniques.

🔴 EN DIRECT

Funérailles d'Elizabeth II: les deux minutes de silence en hommage à la reine https://t.co/OC8JWySVIt pic.twitter.com/cjk1uTkSqY — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2022

Funérailles d'Elizabeth II: l'émotion du prince George et de la princesse Charlotte https://t.co/TG4HdRyQpP pic.twitter.com/xy1gydLxSX — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2022

Un règne mythique

Déclaré par le duc de Norfolk à la presse britannique, les funérailles rendront à la reine « …un hommage à la hauteur de son reine ». Décédée à l’âge de 96 ans ce 8 septembre 2022, la reine a effectué le règne le plus long de l’histoire britannique, devançant la reine Victoria qui a régné 63 ans.

La reine a régné sur 53 pays qui constituent ensemble le commonwealth ainsi que sur l’Église d’Angleterre. En plus d’avoir été une personnalité puissante, elle représente encore une icône féminine emblématique de l’Angleterre et une figure royale accessible et proche du peuple.

Emmanuel et Brigitte Macron ont bien emprunté le bus des dirigeants pour se rendre à l'abbaye de Westminster https://t.co/5pDlfrrvS3 pic.twitter.com/PD2Lio22Dw — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2022

Léa Behnous