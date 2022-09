Avec plus d’une centaine d’hôtels 5 étoiles, la capitale anglaise fait partie des villes les plus luxueuses au monde. Après le très intimiste Franklin Hotel, petite visite de trois de ses plus beaux établissements, entre tradition assumée et décoiffante modernité.

The Savoy : le plus ancien hôtel de luxe à Londres

Ouvert depuis 1889, ce palace mondialement réputé est une véritable institution qui accueille régulièrement stars, jet-setters et personnalités célèbres. Merveilleusement situé sur les bords de la Tamise, non loin de la Royal Opera House et du British Museum, il permet de profiter du meilleur de Londres, entre les spectacles de Covent Garden, les grands lieux de culture et le shopping de luxe à Knightsbridge ou Mayfair. Quant à l’intérieur de l’établissement, il brille par sa magnifique décoration : douillettement blotti dans une atmosphère rétro, The Savoy invite les nostalgiques à arrêter le temps… Entre Art déco et style édouardien, ses 267 chambres et suites, ouvertes sur l’eau et sur les bâtiments emblématiques londoniens, offrent aux visiteurs quelques-unes des plus belles vues de la ville. Côté bouche, les tables du Savoy permettent de savourer le meilleur de la gastronomie british à travers des cuisines primées, et en musique. Sans oublier des cocktails raffinés et, bien entendu, l’incontournable thé de l’après-midi. Enfin, côté bien-être, l’hôtel abrite un espace détente et forme autour d’un splendide bassin de nage, d’une sélection de soins esthétiques et thérapeutiques et de deux salles de sport ultra-modernes.

En résumé :

Un hôtel historique

Le seul au bord de la Tamise

Une gastronomie locale réputée

Sanderson London Hotel : pour les fous de design

Imaginé par le grand Philippe Starck, bien connu pour ses hôtels incroyables, cet hôtel au magnifique design frenchie, ouvert depuis 1998, mérite largement l’ aller Paris-Londres ! Situé à deux pas d’Oxford Street, non loin de Piccadilly Circus, du British Museum et de Trafalgar Square, il illustre le mélange parfait du luxe et de l’innovation, dans un style résolument urbain et riche en couleurs. Ses 150 chambres et suites, pleines de lumières, offrent une vue imprenable sur la capitale anglaise et surtout une décoration exubérante qu’on n’oublie pas : des voilages et des parois de verre luminescentes remplacent les murs, il y a des paysages au plafond et les accoudoirs des fauteuils sont des cygnes argentés… Les lieux communs, très théâtraux, permettent de partager un petit-déjeuner anglais ou un repas gastronomique : les menus, conçus selon les saisons, déclinent une excellente cuisine britannique aux influences continentales. Mais on peut aussi savourer de superbes burgers et des cocktails exclusifs au sein du très élégant Long Bar ! Le Sandersen London Hotel propose également aux visiteurs ses centre de spa et de massage, pour un doux moment de détente après l’effervescence d’une sortie en pleine ville. Sans oublier, pour les sportifs, un espace fitness et les services dévoués d’un coach personnel.

En résumé :

Un hôtel design ultra-original

Une belle situation près des attractions londoniennes

D’excellents menus de saison

Shangri-La The Shard : le luxe contemporain

Depuis les sommets de son incroyable bâtiment vitré, résolument moderne, le Shangri-La The Shard déploie une vue panoramique et tout simplement époustouflante, la plus haute de Londres. Un spot de rêve en journée comme à la nuit tombée, pour savourer une coupe de champagne en bonne compagnie ! L’intérieur de l’hôtel est tout aussi impressionnant : cernées par des fenêtres XXL qui courent du sol au plafond, les 202 chambres et suites permettent d’apprécier le panorama à tout instant, confortablement installé dans un splendide décor aux subtiles touches chinoises — chaîne asiatique oblige… Mobilier contemporain haut de gamme, ambiance délicatement dorée, salles de bain en marbre aux sols chauffants, télévisions avec miroir intégré…. Le luxe à l’état pur. Côté table, le Shangri-La The Shard propose 7 bars et restaurants, tous avec vue, évidemment, où se côtoient harmonieusement les saveurs britanniques et les recettes chinoises. Et après manger, on s’évade volontiers dans les eaux de sa piscine haut perchée, les yeux perdus dans la skyline de Londres, ou on profite du sauna et des différents soins relaxants du spa.

En résumé :

Des vues à couper le souffle !

Un luxe très moderne

Une cuisine entre Europe et Asie

Esprit anglais à l’ancienne, design à la française expatrié avec brio, mariage anglais-chinois épatant… : au sein des plus beaux hôtels de Londres, le luxe se décline sous toutes ses facettes, à toutes les époques et sous toutes les influences !