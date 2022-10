Le rappeur Vegedream réagit en direct sur TPMP sur l’agression dont il a été victime et rectifie les informations.

L’affaire Vegedream ouvre le bal de l’actualité du mois d’octobre après son agression dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre dernier. Les faits se sont déroulés en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Villetaneuse là où le rappeur aurait été gazé et dépouillé.

Une fake new relayée par de nombreux médias !

De là en a découlé une prétendue fake news rapportée par plusieurs médias locaux et nationaux qui dévoilent que Vegedream aurait eu rendez-vous avec une prostituée avant de se faire agresser et dans certaines versions, elle serait même complice des agresseurs.

L’article du journal Le Parisien, une fois publié sur Twitter ce lundi 3 octobre, a suffi pour déchaîner la toile et créer un bad buzz considérable au rappeur.

Le rappeur Vegedream gazé et dépouillé en Seine-Saint-Denis avant un rendez-vous avec une prostituée

➡️ https://t.co/3oFUlKWkqf pic.twitter.com/7aldfjiRMz — Le Parisien | 93 (@leparisien_93) October 3, 2022

Vegedream réagi dans TPMP

Suite à cela, Vegedream a tenu à rétablir les faits en donnant sa version dans l’émission de Touche pas à Mon Poste de Cyril Hanouna qui a appelé le rappeur en direct.

« Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations, ça peut gâcher la vie de quelqu’un comme ça bêtement. (…). En fait, la vraie histoire, c’est que je sortais du studio, enfin, je devais aller au studio. Je sais pas si on m’a fliqué, mais on a essayé de voler ma moto, je me suis abrité chez des gens. Et de là, j’entends des histoires de prostituées. Rien à voir ! » a déclaré l’artiste qui nie tous les faits rapportés par plusieurs médias et met en garde le public et les lecteurs sur les fausses informations.

Léa Behnous