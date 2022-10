Ce jeudi soir, Thomas Stern a donné des nouvelles peu rassurantes de l’état de santé de sa compagne, Catherine Laborde, qui assurait la présentation de la météo sur TF1.

Ce jeudi soir, Thomas Stern était invité dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Le compagnon de Catherine Laborde a donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé de sa femme, atteinte d’une démence à corps de Lewy.

« Catherine va couci tendance couça. C’est à dire pas la cata totale, mais pas bien. Disons qu’elle évolue plutôt lentement, puisqu’elle est malade depuis quatre ans. Alors qu’en général, c’est une maladie qui fonctionne beaucoup plus vite. Mais elle ne va pas mieux, parce qu’elle a, ce qu’elle n’avait pas avant, des troubles du langage et de l’expression. Beaucoup de pertes de stabilité, de motricité. Elle n’est pas non plus complètement handicapée » explique son mari.

Malgré la maladie, Thomas Stern ajoute que son couple continue de vivre normalement : « On est passé d’un couple amoureux à un couple avec un aidant et un aidé, ce qui n’empêche pas d’être un couple amoureux. Ce n’est pas exclusif, au contraire même. On essaie de vivre normalement de bouffer, de sortir. »

Catherine Laborde présentait la météo sur TF1 depuis le 11 juillet 1988 jusqu’au 1er janvier 2017, soit près de vingt-huis ans passés sur la première chaîne. En octobre 2018, elle avait révélé être atteint de la maladie. L’ancienne présentatrice qui avait été invitée dans l’émission de Cyril Hanouna, avait ému les équipes de C8, dont l’animateur qui n’avait pu retenir ses larmes.

Jérémy Renard