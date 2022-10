Le dernier bébé d’Ubisoft est prévu pour le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch et il s’annonce explosif…

A moins de 10 jours avant sa sortie, le jeu Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, s’est dévoilé un peu plus via un trailer diffusé ce lundi 10 octobre par Nintendo.

Dans cette nouvelle bande annonce d’un peu plus de trois minutes, on peut-y découvrir Mario et ses amis se livrer à une véritable bataille intergalactique. Ces derniers devront bien entendu combattre différentes créatures aux côtés des Lapins Crétins pour pouvoir sauver les Sparks, d’étranges créatures issues de la fusion des Lumas avec les Lapinc Crétins, pour pouvoir ainsi sauver la galaxie et mettre fin au règne de Cursa et de ses sbires.

Dans ce nouveau volet développé par Ubisoft, les joueurs devront voyager pour explorer plusieurs planètes et feront la rencontre de surprenants habitants au travers de nombreuses quêtes afin de les libérer de l’influence maléfique de Cursa.

Bien entendu, Mario ne sera pas seulement entouré que de Lapins Crétins dans ce nouveau titre et pourra toujours compter sur l’aide de ses amis, la Princesse Peach, Luigi et de nombreux autres personnages bien connus de Nintendo viendront se joindre à cette nouvelle aventure qui s’annonce très prometteuse.

Rendez-vous le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch pour ce nouveau volet qui est déjà disponible en pré-commande.

Jérémy Renard