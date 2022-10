Le mouvement de grève de la CGT dans les raffineries TotalEnergies a été reconduit jusqu’à mardi. Près de 30% des stations-services en France manquent d’un type de carburant.

Dans un communiqué publié ce lundi 10 octobre sur la page Facebook des salariés de TotalEnergies, CGT TotalEnergies Marketing & Service, la CGT « sort de son silence ». Dans ce communiqué, on y trouve un rappel de leurs revendications, principalement salariales.

Les salariés accusent TotalEnergies qui essayerait « d’imposer une suspension de la grève avant toute négociation et donc avant toute proposition salariale. » Le communiqué précise également que « Cette tentative est perçue comme un chantage par la CGT et ne garantit en rien la satisfaction des revendications exprimées et donc la reprise du travail. »

Mais également un appel aux négociations et « réaffirme sa volonté de négocier le plus rapidement possible, sans subir de chantage. »

Les salariés toujours mobilisés malgré la signature d’un accord

La CGT ExxonMobil annonce de son côté que les « travailleurs sont toujours mobilisés pour leurs salaires malgré la signature de l’accord par le CFDT et la CFE/CGC. » De son côté, le délégué syndical central CGT, Christophe Aubert, a déclaré à l’AFP que « le mouvement a été reconduit ce matin à 6h, parce que ça ne correspond pas aux revendications des salariés grévistes qui demandent du pouvoir d’achat. »

22ème jour de #grève dans les #raffinerie ExxonMobil. Les travailleurs sont toujours mobilisés pour leurs salaires malgré la signature de l'accord par la CFDT et la CFE/CGC. — cgt exxonmobil (@cgtexxonmobil) October 11, 2022

Léa Benhous