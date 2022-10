En novembre dernier, dix spectateurs avaient trouvé la mort lors du festival Astroworld emmené par le chanteur américain Travis Scott.

Un festival que n’est pas prêt d’oublier Travis Scott. En novembre 2021, le concert Astroworld qui avait réuni des milliers de spectateurs à Houston (Texas), avait été endeuillé par la mort de dix spectateurs à la suite d’un mouvement de foule qui s’était produit pendant le show. De nombreux blessés avaient été soignés sur place par un important dispositif de secours.

Le rappeur américain de 31 ans, connu pour ses multiples titres à succès, avait immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, expliquant être dévasté par ce drame.

De son côté, le site TMZ révèle que le chanteur a dédommagé la famille de l’une des victimes du festival après un accord à l’amiable. La famille d’Axel Acosta, jeune homme de 21 ans décédé des suites de ses blessures après avoir été écrasé par la foule en marge du show, avait porté plainte contre le rappeur ainsi que l’organisation du festival à savoir Live Nation. Si la famille n’a pas précisé plus de détails concernant l’accord trouvé entre les deux parties, elle souhaite désormais que les gens se souviennent d’Axel comme étant un « fils, frères et élève bien-aimé » qui était aussi « gentil et aimant » et qui « nous manque beaucoup. »

Si ce premier cas juridique semble clôturé, le chanteur Travis Scott n’en a toutefois pas pour autant terminé avec la justice. Le rappeur fait en effet face à de nombreuses poursuites judiciaires d’autres victimes qui réclament réparation pour le préjudice morale et physique qu’elles ont subi en marge de ce festival.

Jérémy Renard