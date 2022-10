La danseuse Etoile et chorégraphe se met seule en scène dans son dernier spectacle de danse contemporaine au théâtre de la Madelaine à Paris.

Pour fêter ses 40 ans sur scène, la danseuse, Marie-Claude Pietragalla, propose un spectacle de danse intitulé « La femme qui danse » au théâtre de la Madeleine (Paris) depuis le 14 octobre 2022.

Après avoir été aux commandes de la pièce de théâtre « La Leçon » qu’elle a mis en scène aux côtés de son époux, le danseur et chorégraphe, Julien Derouault, l’ancienne membre du jury de la troisième saison de Danse avec les stars (DALS) se met seule en scène dans son nouveau spectacle où elle partage sa passion, son parcours biographique au travers d’une chorégraphie contemporaine.

Un parcours artistique qui se résume à la danse

La femme de 59 ans qui a été une danseuse étoile du ballet de l’Opéra nationale de paris de 1990 à 1998, célèbre ainsi ses 40 ans sur scène, en révélant l’indicible de son métier et de son art. À la fois muse et créatrice, elle nous livre ici son ressenti, son amour et sa passion pour la danse.

Marie-Claude Pietragalla se veut émotionnel, envoutante et touchante dans ce jeu théâtral. Pour certain, un spectacle magnifique et vivant. Pour d’autres, un manque de tableaux et présentation trop autocentrée.

Il faut en effet aimer la danse contemporaine…

Son spectacle est accessible du 14 octobre au 4 décembre 2022.

La Rédaction