Le nouveau film de Jordan Peele, Nope, rencontrera-t-il le même succès que les précédents ? Continuez la lecture de cet article pour le découvrir.

Nope, pari gagné pour Jordan Peele ?

Nope, le nouveau long-métrage de Jordan Peele dévoilé le 10 août 2022 en France, fait déjà parler de lui. Malgré son titre minimaliste, il se révèle bien plus ambitieux que les précédents films de son réalisateur. Mais cela suffira-t-il à le couronner de succès ? En tout cas, la major Universal a bien voulu le croire en accordant à Jordan le budget nécessaire à son tournage. Un budget qui s’élève à 65 millions de dollars.

Des débuts prometteurs pour Nope

Pour le moment, il est certes difficile de dire si Nope connaîtra le même succès que Get out et Us. Mais tout semble en tout cas augurer d’une suite favorable pour le nouveau chef-d’œuvre du réalisateur africain-américain. En témoigne d’ailleurs les belles performances qu’il a réalisées au cours de sa première semaine d’exploitation aux États-Unis et en France. Vous pourriez aussi vous donner autant de chance en vous rendant sur Gamblion afin de choisir un casino dans la liste de ceux que le site a déjà passé en revue.

En effet, aux États-Unis, le film a terminé en tête du box-office à la fin de son premier week-end d’exploitation. Cette semaine-là, Nope avait rapporté environ 44,4 millions de dollars. Ce qui fit de lui, le film original avec le meilleur début au box-office depuis Us.

En France, bien qu’il ne rencontre pas le même succès, il réussit tout de même à attirer 224 705 spectateurs au bout de sa première semaine d’exploitation. Ce qui lui permet de décrocher la deuxième place au box-office, derrière Bullet Train et devant Les Minions 2.

Ainsi, avec de tels résultats, Nope est bien parti pour devenir le troisième succès consécutif de Jordan Peele. Un pari qui était tout sauf gagné d’avance. D’autant que dans ce long métrage on retrouve une bonne dose d’horreur, de western, de suspense, de comédie ainsi que la plus débridée des sciences-fictions.

La recette qui marche !

Si avec ses premières œuvres cinématographiques, Get out et Us, Jordan Peele prouvait déjà qu’il a un grand talent, il vient à présent de le confirmer avec son nouveau chef-d’œuvre, Nope.

Bien qu’ayant embrassé assez tardivement la réalisation, le cinéaste – à peine quadragénaire – semble avoir déjà trouvé la recette magique pour faire de ses films de véritables succès. Ce qui reste tout de même impressionnant au regard de l’orientation qu’il a choisi de leur donner.

En effet, l’Africain-Américain Jordan Peele, depuis ses débuts, propose uniquement des histoires originales aux cinéphiles. Dans chacun d’eux, on retrouve des personnages intéressants tirés des séries B. Grâce à ce type de casting, le réalisateur arrive aisément à pimenter ses films en donnant à leurs récits un petit côté décalé. Ce qui lui permet par la même occasion de sortir des sentiers battus.

Cependant, tout cela n’aurait pas été possible sans son grand sens de la direction d’acteurs. En effet, c’est grâce à cette capacité qu’il arrive à tirer le meilleur de ses comédiens qui, le cas échéant, réalisent des performances exceptionnelles.

Dans Nope, par exemple, Keke Palmer nous ravit d’enthousiasme en incarnant avec un bel entrain la très déjantée Emerald. C’est aussi le cas de Daniel Kaluuya qui a cerné à la perfection toutes les nuances du personnage d’Otis junior.

Quand Nope tourne en dérision les mythes hollywoodiens !

Une fois de plus, Jordan Peele reste fidèle à lui-même en dévoilant un film qui tourne en dérision les mythes hollywoodiens.

En effet, dans Nope comme dans ses précédentes œuvres, le cinéaste invite subtilement les spectateurs et spectatrices à réfléchir sur la situation des Africains-Américains avec humour. Et il le fait sans tenir le moindre discours militant et en évitant chaque fois de tomber dans la farce.

Dans Nope par exemple, il avance l’hypothèse selon laquelle le premier cow-boy de l’histoire du cinéma serait un Africain-Amérique. Il va plus loin encore en offrant le premier rôle de ce film d’horreur à gros budget, financé par Universal, à un Noir.

Ainsi, Jordan Peele laisse courir son imagination fertile et son inspiration atypique bien au-delà des clichés. Et ce faisant, il accorde une place importante aux Africains-Américains mais aussi à l’humour et aux scènes déroutantes. Et tout ceci en mixant tous les types de cinéma (comédie, thriller, divertissement, satire…) avec les prises de position sociétales ou politiques.

Contenu Sponsorisé