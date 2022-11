Sorti officiellement ce vendredi 28 octobre, le titre d’Activision et Infinity Ward vient de célébrer le meilleur lancement de la franchise.

Un an après la sortie de son précédent titre, Call of Duty: Vanguard, Activision et Infinity Ward ont officiellement lancé Call Of Duty Modern Warfare 2.

Ce nouveau titre qui se déroule en 2022, plonge les joueurs dans la lutte anti-terroriste, visant à mettre fin au groupe d’Al-Qatala après la découverte par les Etats-Unis, de l’existence d’un trafic d’armes entre la Russie et l’Iran.

Après avoir tué le général Ghorbrani, commandant de la Force d’Al-Qods, les Etats-Unis devront faire face au Major Hassan Zyani qui est bien déterminé à venger la mort de son commandant en frappant directement les USA. Votre mission sera donc de l’arrêter avant que ce dernier ne commette des crimes de guerre.

Nous retrouverons ainsi la bande de joyeux lurons, à savoir Price, Gaz, Soap, membres de la Task Force 141 emmenés par le Général Shepherd qui devront s’allier aux forces spéciales mexicaines pour mettre la main sur Hassan Zyani. Un nouveau personnage intitulé Ghost fait toutefois son entrée dans ce nouveau volet.

Campagne

La campagne, très bien scénarisée vous emmène donc dans différentes missions d’infiltrations et de combats rapprochés, offrant des scènes très haletantes. La fluidité des animations est particulièrement impressionnante et la chronologie du scénario est très bien respectée.

On notera toutefois une courte durée de vie sur cette campagne très prometteuse malgré un boss de fin un peu compliqué à tuer mais pas impossible.

Multijoueur

Que serait un Call Of Duty sans son mode multijoueur… Le mode multi de ce COD : MW2, ouvre l’accès à de nombreuses nouveautés comme la modification des armes qui a été complètement re-customisé. Si le principe est toujours de monter son arme de départ à son niveau maximum, pour débloquer de nouvelles armes, il vous sera désormais possible de faire évoluer une classe d’arme en jouant des armes que vous n’avez pas toujours l’habitude de prendre en main. L’idée étant pour les développeurs de pouvoir jouer avec différentes armes sur différents types de gameplay mais pas sur que cette nouvelle fonctionnalité soit au goût de tous les joueurs, surtout sur certaines map où certaines armes doivent être plus optimisées que d’autres.

Les cartes proposées dans le mode multijoueur sont variées et les lieux sur lesquels vous combattrez, feront référence à la campagne du jeu.

On notera toutefois que dans certaines parties, il peut subsister quelques lags ou dans les cas plus rares, des crashs en cours de partie. Bien entendu, on imagine qu’un patch correctif devrait résoudre ces petits problèmes en jeu très rapidement.

Graphisme

Que dire des graphismes. Tout simplement bluffant. Les zones de combats ont été crées dans les moindres détails, proposant un aspect encore plus immersif et offrant un gameplay de qualité. Le jeu s’est fait particulièrement l’écho des médias pour sa qualité a avoir recréer dans les moindres détails, une partie de la ville d’Amsterdam, avec ses bâteaux, son pont et ses rues bondées et animées. Une claque graphique pour les joueurs ayant toutefois une bonne configuration PC (Carte RTX 3000).

Pour terminer

Après avoir sorti en novembre 2021 le titre Vanguard, Call Of Duty : Modern Warfare 2 signe un très bon retour pour la franchise dont son précédent titre n’avait pas fait l’unanimité auprès des ses fans.

Ce nouveau titre a par ailleurs réalisé le meilleur lancement de son histoire sur PlayStation, combinant donc les précommandes et ventes Day One. Un succès dont peuvent se féliciter Activision et Infinity Ward.

Jérémy Renard