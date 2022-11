Une jeune fille de 16 ans et un garçon de 18 ans ont été tués ce dimanche après avoir été percutés par un véhicule au cours d’un rallye en Belgique.

Drame ce dimanche lors du Rallye du Condroz à Wanze (Belgique). Un véhicule a fait une sortie de route avant de terminer sa course dans un groupe de spectateurs, faisant deux morts et plusieurs blessés.

Selon les organisateurs de la course qui ont publié un communiqué sur leur page Facebook, la voiture numéro 22 de Emeric Rary et Fabrice Henry, « est sortie de la route et a heurté un petit parapet avant de se mettre sur le flanc, en heurtant un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public ».

Les secours ont rapidement pris en charge les victimes. Deux personnes sont décédées, à savoir une jeune fille de 16 ans et son petit amie, un garçon âgé de 18 ans. « Une troisième personne ainsi qu’un membre de l’équipage ont été emmenés à l’hôpital pour un « check » » précisent les organisateurs qui ajoutent que « leurs vies ne sont pas en danger. »

Suite à ce drame, la course a été immédiatement stoppée. En deuil, les organisateurs de l’évènement ont exprimé leur douleur auprès des familles des victimes en leur présentant leurs plus sincères condoléances.

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

