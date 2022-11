Depuis le jeudi 3 novembre 2022 en France, les abonnés de la plateforme de streaming Netflix ont la possibilité de choisir un abonnement Essentiel avec pubs à partir de 5,99 € par mois.

En quoi consiste le nouveau forfait avec pubs de Netflix ?

Cette nouvelle offre lancée au mois de novembre propose aux abonnés et futurs abonnés de la plateforme Netflix de réduire leurs coûts en optant pour une nouvelle offre incluant des annonces publicitaires.

Ces publicités sont présentes avant et pendant le visionnage des films et des séries. Elles durent chacune en moyenne entre 15 et 30 secondes par contenu. Au total cela représente 4 à 5 minutes de diffusion publicitaire par heure.

Les abonnés qui optent pour cette formule peuvent uniquement visionner leurs programmes sur un seul écran en qualité 720p. Ils n’ont pas non plus la possibilité de télécharger leurs contenus pour les regarder hors connexion.

Quels sont les appareils compatibles avec le forfait Essentiel pubs de Netflix ?

Les utilisateurs doivent vérifier que leur appareil est compatible avec l’offre avant de souscrire au nouveau forfait Netflix de 5,99 € par mois. Les utilisateurs devront se munir des appareils suivant :

Sur smartphone : Android 7 et iOS 15 ou version ultérieure .

Sur console : PS4 et le PS5.

Sur PC : Chrome, Edge, Firefox, Opera et Safari sur Mac.

A l’inverse les appareils qui ne sont pas compatibles sont l’Apple TV, PlayStation 3 et Google TV.

Quels sont les programmes absents de l’offre avec pubs sur Netflix ?

Cette formule à prix réduit n’est pas sans contrainte pour les utilisateurs qui se retrouvent privé d’une partie du catalogue de la plateforme. Seulement 85 % des programmes sont disponibles avec l’offre Essentiel pubs.

Les séries qui ne sont pas exclus dans l’offre :

House of Cards

Peaky Blinders

The Good Place

New Girl

The Sinner

Breaking Bad

The Crown

Cobrai Kaï

Arrested Development

How Get Away with Murder

Grey’s Anatomy

Les films qui ne sont pas exclus dans l’offre :

Robin des Bois

Tous en scène 2

Oblivion

Casino Royal

Skyfall

Steve Jobs

Le retrait de certains contenus de l’offre est du principalement au fait que Netflix n’est pas autorisé à diffuser des publicités sur des programmes protégés par le droit des licences. Pour l’heure, Netflix est encore en négociation avec les différents studios afin d’inclure ces programmes dans leur nouveau forfait.

Une offre qui ne fait pas l’unanimité !

Les internautes ont exprimé leurs mécontentements sur les réseaux sociaux concernant la nouvelle formule d’abonnement promue par Netflix.

Sur Twitter, nombreux sont les internautes à ne pas adhérer à ce nouveau forfait à prix réduit, en cause l’omniprésence des publicités durant le visionnage des films ou des séries.

Les internautes font le triste de constat de se retrouver à nouveau avec les mêmes contraintes que la télévision. Une annonce qui suscite des préoccupations chez certains internautes qui peur de retrouver inonder de coupures publicitaires pendant leur visionnage de films.

Jasmine Morice