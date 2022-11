Noël approche à grands pas et les pulls ou chandail tricoté, arborant plusieurs styles soulignant les fêtes de fin d’année, ont toujours autant de succès. Zoom sur ce vêtement indémodable qui fait le bonheur de nombreuses familles.

Si pour les enfants Noël rime avec jouets, pour d’autres, la fête chrétienne qui marque la naissance de Jésus-Christ, reste une tradition importante de l’année pour de nombreuses familles.

Et à cette occasion, nombreuses sont les personnes à se mettre sur leur 31 quand d’autres choisissent de s’habiller sur le thème, en arborant les célèbres pulls ou chandail tricotés de Noël. Une tradition britannique et américaine, qui remonte depuis les années 1980 et qui ne cesse de rencontrer du succès depuis plusieurs années.

Face au succès de ces pulls, de nombreuses marques en commercialisent chaque année. De nombreuses boutiques proposent également de commander ces produits phares de noël directement en ligne. C’est le cas de l’entreprise Pulls de Noël qui propose sur son site internet, la vente de pull de noël famille.

Cette entreprise qui est née d’une belle expérience vécue en Irlande, propose plusieurs modèles dont plus de 25% sont fabriqués avec du coton 100% biologique. Cette boutique en ligne qui avait débuté en 2018 avait démarré avec 6 modèles de pulls de Noël. Face au succès de ces produits, l’entreprise proposera désormais plus de 120 modèles pour adultes et plus de 65 modèles pour enfant pour la prochaine saison.

Il y en a donc pour tous les goûts, avec des motifs différents qui feront le bonheur des uns et des autres pour les évènement familiaux ou tout simplement si vous souhaitez passer un bon moment avec vos amis en ces fêtes de fin d’année.

Contenu Sponsorisé