Elle était attendue comme le messie. La toute dernière extension de World of Warcraft est désormais accessible aux joueurs !

Les fans de l’univers de Blizzard peuvent désormais se réjouir ! La neuvième extension du jeu qui s’intitule « DragonFlight » est désormais disponible depuis ce mardi 29 novembre pour les joueurs du monde entier.

Dans cette nouvelle extension, les héros de la Horde et de l’Alliance sont rappelés en Azeroth pour explorer les mystères et les secrets des îles aux Dragons, où reviennent les Aspects dragons pour reconquérir leur royaume et leur terre ancestrale. Ces derniers pourront donc désormais explorer un nouveau continent qui s’annonce riche en aventure.

DragonFlight propose en effet la visite de cinq régions fascinantes, figurant parmi les plus vastes de l’histoire de World of Warcraft. Une nouvelle race fait son arrivée dans cette nouvelle extension, à savoir : les Dracthyr. Les joueurs qui pourront donc débuter avec cette nouvelle race, commenceront leur aventure au level 58.

A cela, s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités dans le jeu comme les nouveaux arbres de talents. L’interface utilisateur a également été totalement repensée pour prolonger l’expérience des joueurs tout comme les métiers en jeu qui ont subi une amélioration.

Cette nouvelle extension est disponible sous plusieurs éditions, à savoir : la Base Edition (49,99 €), l’Heroic Edition (69,99 €) dont cette dernière inclue une nouvelle mascotte intitulée Murkastrasza et enfin l’Epic Edition (89,99 €), qui inclut tout le contenu de l’Heroic Edition ainsi que l’effet Marcheur du temps pour la pierre de foyer, la transmogrification de tête Diadème de Gardesort, la transmogrification de dos Ailes de l’éveil et ses cinq variantes de couleur, sans oublier 30 jours de temps de jeu.

Jérémy Renard