Ce lundi matin, plusieurs véhicules sont entrés en collision sur l’A72, à hauteur du péage de Veauchette, non loin de Saint-Etienne.

Ce lundi, aux environs de 6h15 du matin, un important carambolage s’est produit sur l’A72, à proximité du péage de la Veauchette, dans le sens Clermont/Saint-Étienne, indiquent les sapeurs-pompiers du 42.

Selon nos confrères du Progrès et de l’AFP, plusieurs véhicules ont été impliqués dans ce carambolage en série. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres personnes ont été blessées dont trois plus grièvement touchées.

De son côté, le SDIS 42 précise que l’autoroute a été coupée dans les deux sens, ajoutant que 90 pompiers, 41 engins dont 12 ambulances ont été déployées sur place aux côtés de la gendarmerie.

Le brouillard et le verglas pourraient être à l’origine de cet important carambolage.

🔴Les #pompiers interviennent pour un accident routier sur #A72 sens Clermont/Saint-Étienne avant péage de Veauchette. 90 #pompiers, 41 engins dont 12 ambulances sur place. ⚠️Autoroute coupée dans les 2 sens, éviter le secteur, libérer l’accès des secours, prudence sur la route. pic.twitter.com/9caxKvrvtO — Sapeurs-pompiers de la Loire / SDIS 42 (@sdis42) December 5, 2022

La Rédaction