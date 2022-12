Depuis plusieurs mois, il est de plus en plus difficile de se procurer du Doliprane pour enfant. Olivier Véran s’est de son côté exprimé sur le sujet, assurant que cela était lié à une « tension mondiale ».

Les stocks de Doliprane sont faibles en France notamment ceux destinés pour les enfants. Si l’ANSM avait prévenu d’un risque de pénurie fin octobre pour le paracétamol, les français ne sont pas les seuls concernés face à ce problème.

C’est en tout cas ce qu’a assuré ce mardi 6 décembre 2022, le porte-parole du gouvernement et ancien Ministre de la santé, à savoir Olivier Véran.

Invité ce matin dans l’émission Télématin sur France 2, Olivier Véran explique : « Il y a une explosion de la demande mondiale avec la covid et de demande de paracétamol et notamment de demande pédiatrique et donc il y a une augmentation très forte. »

« Les services de la santé travaillent pour que l’on puisse répondre à toutes les demandes. » Olivier Véran, le mardi 6 décembre 2022

Le porte-parole assure que que la France augmente la production de ce médicament : « On réimplante des usines de fabrication de paracétamol en France. » ajoutant : « On en produit d’avantage mais la on est dans une période de très forte consommation avec une tension mondiale sur les stocks. »

🔴🗣 "Il y a une tension mondiale sur les stocks de paracétamol"@olivierveran réagit à la pénurie de Doliprane. #Les4V pic.twitter.com/UbB65biAi7 — Telematin (@telematin) December 6, 2022

Jérémy Renard