Ce vendredi après-midi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été vivement interpellée par un homme alors qu’elle s’exprimait à la presse, boulevard de la Chapelle, à Paris.

Un déplacement qu’elle n’est pas près d’oublier… Ce vendredi après-midi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était en déplacement au niveau du boulevard de la Chapelle, sous un pont aérien, pour s’exprimer suite à l’arrivée d’un nouveau camp de migrants installés depuis quelques jours.

Plusieurs médias avaient fait le déplacement pour l’occasion et le discours de la maire de Paris a tourné court quand un homme arrivé discrètement dans son dos s’est mis à crier : « Madame Hidalgo, vous êtes la honte de la France, la honte de Paris ! On a mis deux siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde. En deux mandats, vous en avez fait la poubelle du monde. »

L’homme a été rapidement écarté par le service de sécurité de la maire de Paris comme en témoignent les images ci-dessous filmées par les journalistes de CNews :

Anne Hidalgo, interpellée par un homme : « Vous êtes la honte de la France, la honte de Paris ! »

