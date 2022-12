L’année 2022 a été marquée par l’essor spectaculaire du trading en ligne, notamment celui des cryptomonnaies. Pour faciliter les tâches, les économistes et les experts en génie logiciel ainsi que certains développeurs ont prôné l’utilisation des trading bot ou robots de trading ou Expert Advisor. Il en existe des milliers, ce qui pourrait rendre le choix des débutants de ce domaine plus difficile. Avant d’entreprendre dans ce business en 2023, vous devrez donc connaître ces critères à retenir pour sélectionner votre bot.

Pourquoi bien choisir son robot de trading ?

Beaucoup de distributeurs de robots de trading ont tendance à n’en parler que des avantages. Pourtant, chaque solution est différente des autres. Avec le large succès de cette invention technologique, beaucoup de prototypes ont vu le jour et certains d’entre eux débarquent sur le marché. Ce qui pourrait induire à une erreur de choix lorsque vous décidez d’y procéder.

Un site web pourrait proposer un trading bot avec un prix plus cher qu’ailleurs, juste pour vous persuader que c’est le plus performant du moment. Exécutant près de 80% des ordres de trading, un tel outil constituera un atout important notamment sur le marché de Forex. C’est pourquoi une fois de plus, vous devrez être vigilant face aux multiples offres qui arborent la toile.

Les Expert Advisors fonctionnent d’une manière automatique et ne nécessitent aucune formation spécifique quant à leur manipulation. Vendus sur le marché de devises, ces applications et logiciels répondent parfaitement à l’engouement des investisseurs pour le Forex. De plus, ils sont conçus pour assurer un gain de temps, le meilleur moyen pour éviter l’ennui pendant que vous tradez par exemple les options.

Acheter un robot de trading en 2023 : quels critères de choix ?

Vis-à-vis de ces nombreux fournisseurs de robots de trading en ligne, vous tranchiez. En plus d’une recherche sur la fiabilité du distributeur, vous devriez également évaluer la notoriété et la performance de chaque programme en vente.

Un fournisseur de confiance

Investir sur le marché financier présente un certain risque de pertes. Pour le réduire, certains traders optent pour les bots de trading. Toutefois, si vous ne regardez que le prix et les avantages du produit, vous courez le plus grand risque. De ce fait, la réputation et l’authenticité de la marque ou du distributeur du logiciel forment des critères de choix essentiels.

Un Expert Advisor paramétrable

Bien qu’un trading bot s’exécute automatiquement 24h/24 pour suivre les cours du marché financier, une possibilité de le configurer s’avère intéressante. Cette option vous permet d’avoir la mainmise sur les conditions de trading. Ainsi, vous pourrez ajuster les horaires de trading, le nombre de trades maximum voire la taille des positions. Par conséquent, à chaque fois qu’une liste d’actions est disponible, le bot vous avisera. Un bot de trading performant

Avant d’acquérir un logiciel de trading, un test de performances s’impose. Rien qu’en considérant le prix du robot, vous devriez évaluer la qualité de l’application qui vous est présentée. Simuler des placements, des achats ou des ventes des actifs, et comparer la fiche technique du bot avec celle des autres Expert Advisors, tout cela s’inscrit dans vos démarches. Pour information, un logiciel de trading qui enregistre des performances mensuelles de 70% pourrait être qualifié de bon voire excellent.