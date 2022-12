Le documentaire « Un Homme Libre » faisant honneur à Pagny, sera diffusé ce dimanche 1er janvier sur TF1.

L’occasion de faire un petit retour sur la création plutôt Caucase de la chanson diffusée en boucle sur les radios en 2003.

« Ma Liberté de penser », interprété par Florent Pagny et composé par Pascal Obispo, est le récit de ses complications avec l’administration fiscale. À l’époque, Florent Pagny est accusé d’avoir artificiellement réduit ses revenus afin de ne pas payer de TVA. Il sera d’ailleurs condamné à une amende gonflée et plusieurs mois de prison avec sursit pour fraude fiscale.

« Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé […] ma femme, le canapé ».

Les paroles de sa musique, sur un air entraînant accompagné d’un banjo, d’un accordéon et d’une guitare d’enfant, sonne comme une hymne à la liberté. Le single fait partie des meilleures ventes en France pendant six semaines, et plus de 500 000 exemplaires sont vendus.

Un succès qui fait de l’ombre à Florent Pagny, vingt ans après sa sortie. « Je suis devenu le type qui ne payait pas ses impôts », raconte-t-il dans le Monde.

Si au début, cette chanson était populaire, elle a ensuite créé de nombreux problèmes au musicien.

« C’était n’importe quoi ! Les gens ont fait une fixette là-dessus. Dans la rue on me lançait des ‘’Va payer tes impôts ! ‘’ », s’exprimant dans Paris Match.

Aujourd’hui, il estime que la liberté de penser qu’il prônait n’existe plus vraiment, avec les médias et les réseaux, un mot de travers et nous sommes morts.

« Aujourd’hui, la liberté de penser, tu la gardes pour toi, il n’est vraiment pas bon de l’exprimer ». Florent Pagny

Johana Bailly