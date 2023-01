Chanteurs, musiciens, artistes de cirque sont envoyés dans les tranchées de l’armée Russe.

D’après le ministère britannique de la Défense, des artistes volontaires ont été envoyés sur le champ de bataille par Moscou, afin de remotiver les troupes. Plus qu’un divertissement, les musiciens interprètent des classiques de l’armée rouge, Moscou gardant la main sur un répertoire qui doit faire du sens, face à des troupes peu engagées par les paroles.

Régulièrement accusée d’être démotivée, l’armée russe voit s’offrir une propagande musicale.

Ce qui étonne Élise Petit, maîtresse de conférence en musicologie, s’exprimant dans le 20 Minutes, c’est que ce ne sont pas les Chœurs de l’armée rouge, une équipe musicale au service de la Russie, qui sont engagés.

En effet, dans l’Histoire des guerres des Nations, l’art et plus particulièrement la musique ont toujours été utilisés au front pour remotiver et divertir les troupes. La plupart des armées disposent d’ailleurs d’un pôle culturel.

« La musique est toujours efficace, elle crée un sentiment de collectivité. C’est pour cette raison qu’elle est très utilisée dans les régimes totalitaires, elle provoque un effet d’entraînement », décrypte Didier Francfort, professeur d’histoire contemporaine.

Musique patriotique russe interprétée au violon/YouTube

Divertissement ? Remotivation des troupes? Propagande ? Effet antidépresseurs ?

Une « Nation de Musique », voilà ce que veut refléter la Russie.

Jusqu’à présent, l’Ukraine à partagé sur les réseaux bien plus de moments de légèreté, dont la vidéo d’une petite fille interprétant « Let it Go » du Disney La Reine des neiges, dans un bunker entre 2 bombes.

La prochaine guerre sera-t-elle musicale ?

Petite fille ukrainienne interprétant « Let It Go » dans un bunker/Independent TV/Youtube

Clip ukrainien déjanté, sorti il y a 7 ans/Youtube

Johana Bailly