La saison 3 de la série « Emily In Paris » est sortie le 21 décembre 2022 sur Netflix. Ashley Park, interprétant Mindy, meilleure amie d’Emily, prête sa voix dans la série.

Inscrit dans le top des séries fin 2022 / début 2023 de notre magazine, la série américaine tournée à Paris connaît un véritable succès depuis la sortie de sa première saison en 2020.

Le premier rôle de la série est tenu par Lily Collins, que nous retrouvons également dans « Blanche Neige », une interprétation humoristique du conte des frères Grimm, le film « To The Bone » de Marty Noxon, ou encore dans « Mank » de David Fincher.

Sa fidèle acolyte, Ashley Park, jouant Mindy, sa meilleure amie, est reconnue pour ses rôles dans les séries « Les Chroniques de San Francisco », « Instinct » et « Nitcap ».

Elle fait récemment parler d’elle dans la 3e saison de la série « Emily In Paris » en prêtant sa voix sans playback, notamment dans deux musiques cultes : « La Vie en Rose » et « Diamonds are girl’s best friend », ainsi que dans la bande originale de la série « Mon Soleil ».

Ashley fait ses débuts en tant que comédienne à Broadway, où elle mèle danse et chant dans des comédies musicales telles que « Means Girl ». Elle poursuit sa carrière dans le cinéma et les séries de télévision.

Artiste aux multiples ressources, l’actrice s’est confiée sur son combat contre le cancer depuis ses 15 ans au Shape Magazine.

« Mon Soleil », bande originale de la série/Youtube

Johana Bailly