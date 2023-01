Le titre prévu pour le 24 janvier prochain vient de s’illustrer via une nouvelle bande annonce.

Le jeu Forspoken se dévoile d’avantage

Square Enix Ltd., et Luminous Productions dévoilent une nouvelle bande-annonce cinématique pour leur prochain jeu Forspoken, doublée en anglais par l’actrice Ella Balinska, avant le lancement le 24 janvier 2023. Les joueurs vont incarner Frey Holland alors qu’elle est mystérieusement transportée de New York vers les paysages aussi beaux que cruels d’Athia. Dans son périple pour rentrer chez elle, Frey doit se surpasser pour affronter les Bêtes de brume et les Tanntas, matriarches destructrices et toutes-puissantes qui règnent sans partage sur Athia.

Conçu pour la PlayStation®5 (PS5™), Forspoken tirera parti de toute la puissance de la console et incarnera la philosophie de Luminous Productions en proposant une expérience de jeu inédite alliant technologie de pointe et créativité. Forspoken sera disponible simultanément sur PS5 et PC (sur STEAM®, Epic Games Store ou Microsoft Store) le 24 janvier 2023. Les précommandes sont ouvertes. La préquelle téléchargeable Forspoken: In Tanta We Trust sera disponible pendant l’été 2023.