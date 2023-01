Une battue nocturne a été organisée ce mardi 10 janvier à 18h aux alentours du domicile de la femme disparue.

Les proches de la femme âgée de 33 ans ont lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de retrouver Delphine, disparue il y a maintenant plus de deux ans, relate Midi Libre.

Infirmière et mère de deux enfants, Delphine avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn.

Son mari Cédric Jubillar a été accusé et incarcéré pour homicide volontaire six mois plus tard. Au départ simple témoin, Cédric Jubillar a toujours proclamé son innocence. C’est même lui qui a signalé la disparition de sa femme. Toujours selon ce dernier, Delphine Jubillar serait sortie à 23h pour promener ses chiens, et ne serait jamais rentrée.

Depuis sa disparition, la maison familiale a été perquisitionnée, les lacs et rivières alentours sondés, des battues ont été menées dans les forêts, les champs, les ruines alentours, sans aucune trace de la disparue.

Ce qui étonne le Procureur, c’est que Cédric a « rapidement repris une vie affective et fait son deuil rapidement ».

Le couple habitant le Tarn était depuis en instance de divorce depuis décembre 2020. Cédric Jubillar qui s’est même remit en couple quelques mois seulement après la disparition de son ex-femme alors que l’affaire suit toujours son cours.

Les proches de Delphine tentent de ne pas désespérer et ont organisé une énième battue ce mardi, dans l’espoir de retrouver la jeune femme dont la disparition reste toujours aussi mystérieuse.